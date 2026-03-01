ईरान चले जाओ, यहां छाती पीटी तो इलाज होगा: संभल CO की सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को खुली चेतावनी

बैठक के दौरान सीओ ने तीखे शब्दों में कहा कि कुछ लोग यहां बैठकर दूसरे देशों की घटनाओं पर छाती पीटते हैं और माहौल को भड़काने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत से एक विमान ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जा रहा है, जो लोग वहां के हालात से इतने प्रभावित हैं वे उसी विमान से जाकर वहां की तरफ से लड़ सकते हैं। सीओ ने कहा कि भारत में रहने वाले लोगों को अपने देश की शांति और सौहार्द बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।