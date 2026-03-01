संभल में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, कल 13,440 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, 10 केंद्रों पर कड़ी निगरानी

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी और इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षार्थियों की गहन जांच भी की जाएगी। स्ट्रांग रूम और प्रत्येक परीक्षा कक्ष में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे परीक्षा के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। परीक्षार्थियों को केवल पेन, प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाने की अनुमति दी गई है।