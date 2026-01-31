31 जनवरी 2026,

शनिवार

सम्भल

संभल में फायरिंग-पथराव के बीच हत्या, चुनावी रंजिश ने ली जान, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

Sambhal News: यूपी के संभल में प्रधानी को लेकर चली पुरानी चुनावी रंजिश शुक्रवार रात हिंसक हो गई। फायरिंग और पथराव के दौरान प्रधान की 65 वर्षीय सास प्रेमवती की गोली लगने से मौत हो गई।

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 31, 2026

sambhal election rivalry firing death of elderly woman

संभल में फायरिंग-पथराव के बीच हत्या..

Sambhal Murder News: संभल जिले के गांव में प्रधानी को लेकर चल रही पुरानी तनातनी शुक्रवार रात करीब 10 बजे हिंसक टकराव में बदल गई। दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। गोलियों की आवाज और पत्थरों की बारिश से पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए, जबकि कुछ घायल मदद के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।

बुजुर्ग महिला की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो रही थी, उसी दौरान प्रेमवती को गोली लगी। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक के साथ-साथ गुस्से का माहौल बन गया।

कई लोग हुए घायल

घायल पवन को पत्थर लगने से सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, सुभाष पक्ष से जुड़े देवेश को भी गोली लगी, जिससे उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

पुरानी रंजिश बनी हिंसा की वजह

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच डेढ़ महीने पहले भी तनाव बढ़ा था, जब विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई थी। इसी शिकायत के बाद प्रशासन की एक टीम गांव में जांच के लिए पहुंची थी। तब से दोनों पक्षों के बीच माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया था, जो आखिरकार हिंसक टकराव में बदल गया।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

सीओ आलोक सिद्धू के साथ बबराला थाने और आसपास के कई थानों की पुलिस गांव में तैनात कर दी गई। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भी स्वयं मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। गांव में किसी भी तरह की दोबारा हिंसा न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

जांच में जुटी पुलिस

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि महिला की मौत गोली लगने से हुई है या किसी अन्य कारण से, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, इसलिए सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी।

गांव में तनाव बरकरार

गांव में अब भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। लोग आशंकित हैं कि कहीं दोबारा झड़प न हो जाए। प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

31 Jan 2026 08:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में फायरिंग-पथराव के बीच हत्या, चुनावी रंजिश ने ली जान, गांव में भारी पुलिस बल तैनात
