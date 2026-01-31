संभल में फायरिंग-पथराव के बीच हत्या, चुनावी रंजिश ने ली जान, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

Sambhal Murder News: संभल जिले के गांव में प्रधानी को लेकर चल रही पुरानी तनातनी शुक्रवार रात करीब 10 बजे हिंसक टकराव में बदल गई। दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। गोलियों की आवाज और पत्थरों की बारिश से पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए, जबकि कुछ घायल मदद के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।