27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

शंकराचार्य विवाद में सरकार पर सपा का हमला: इकबाल महमूद बोले- अब निशाने पर संत और आस्था

Shankaracharya Avimukteshwaranand: सपा विधायक इकबाल महमूद ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच विवाद को लेकर यूपी सरकार पर तीखे आरोप लगाए है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 27, 2026

sp mla iqbal mahmood supports Shankaracharya Avimukteshwaranand

शंकराचार्य विवाद में सरकार पर सपा का हमला | Image Video Grab

SP MLA Iqbal Mahmood: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक इकबाल महमूद ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच चल रहे विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पहले अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बना रही थी और अब अपने ही समाज के प्रतिष्ठित धार्मिक गुरुओं पर भी पाबंदी और दबाव की नीति अपना रही है। महमूद के अनुसार यह रवैया न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करता है।

प्रशासनिक व्यवहार पर उठाए सवाल

मंगलवार को थाना रायसत्ती क्षेत्र स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्यों के साथ बदतमीजी की गई और धार्मिक आस्था के प्रतीक चोटी को पकड़कर खींचने जैसी घटनाएं सामने आईं। महमूद ने कहा कि धार्मिक व्यक्तियों के साथ इस तरह का व्यवहार न तो किसी भी धर्म की मर्यादा के अनुरूप है और न ही राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित। उनका मानना है कि प्रशासन को अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए और आस्था से जुड़े मामलों में संयम बरतना चाहिए।

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील

विधायक इकबाल महमूद ने मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में प्रशासनिक दखल से बचा जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि शंकराचार्यों का समाज में अत्यधिक मान-सम्मान है और उनके करोड़ों अनुयायी हैं, जिनकी भावनाएं इस पूरे घटनाक्रम से आहत हो सकती हैं। महमूद के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह समाज के सभी वर्गों के विश्वास को बनाए रखे और किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले संवेदनशीलता दिखाए।

इस्तीफे का संदर्भ और प्रशासनिक असंतोष

अपने बयान में महमूद ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे का भी उल्लेख किया और चेतावनी दी कि यदि यही रवैया जारी रहा, तो उच्च जाति और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी अपने पद छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ते असंतोष का संकेत है। विधायक के मुताबिक, कई शंकराचार्य और धार्मिक नेता इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

विपक्ष की एकजुट प्रतिक्रिया

गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने भी इसी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि पहले मुस्लिम समुदाय और उनके धर्मगुरुओं पर दबाव बनाया गया और अब हिंदू समाज के शंकराचार्य भी निशाने पर हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह घटनाक्रम सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है और आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में रह सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 07:42 pm

Published on:

27 Jan 2026 07:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / शंकराचार्य विवाद में सरकार पर सपा का हमला: इकबाल महमूद बोले- अब निशाने पर संत और आस्था

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बृजेश पाठक पर पलटवार, बोले- 2027 में अखिलेश यादव फिर बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री

ziaur rahman barq brijesh pathak 2027 up
सम्भल

शंकराचार्य को लेकर सियासी और धार्मिक साजिश, ‘शुक्राचार्य’ बनाने की कोशिश हो रही है- आचार्य प्रमोद कृष्णम्

pramod krishnam statement on shankaracharya sambhal
सम्भल

संभल में सिपाही की रहस्यमयी मौत: कान में ईयरबड, गले में रस्सी और जमीन पर बैठी मिली लाश, परिवार ने उठाए सवाल

sambhal police constable death barrack mystery
सम्भल

संभल में स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का हमला: अखिलेश यादव को दी सरयू के जल में डूब मरने की चेतावनी

rssu sambhal hindu conference akilesh
सम्भल

UP News: यूपी के इस गांव में ‘4 लुटेरी दुल्हनों’ का जाल: कैश-जेवर लेकर भागीं, एक पकड़ी भी गई

up news sambhal looteri dulhan gang fraud case
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.