शंकराचार्य विवाद में सरकार पर सपा का हमला: इकबाल महमूद बोले- अब निशाने पर संत और आस्था

मंगलवार को थाना रायसत्ती क्षेत्र स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्यों के साथ बदतमीजी की गई और धार्मिक आस्था के प्रतीक चोटी को पकड़कर खींचने जैसी घटनाएं सामने आईं। महमूद ने कहा कि धार्मिक व्यक्तियों के साथ इस तरह का व्यवहार न तो किसी भी धर्म की मर्यादा के अनुरूप है और न ही राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित। उनका मानना है कि प्रशासन को अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए और आस्था से जुड़े मामलों में संयम बरतना चाहिए।