सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बृजेश पाठक पर पलटवार, बोले- 2027 में अखिलेश यादव फिर बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री

सांसद बर्क ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और सामाजिक संतुलन के लिए जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहती है। बर्क के अनुसार, आने वाला चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला होगा।