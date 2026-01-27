सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बृजेश पाठक पर पलटवार, बोले- 2027 में अखिलेश यादव फिर बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बृजेश पाठक पर पलटवार | Image - FB/@barq_zia
UP Politics News: संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने आगामी विधानसभा चुनावों और इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक और जनप्रतिनिधि को अपनी बात खुलकर रखने का अधिकार देता है। सांसद बर्क ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की ताकत यही है कि जनता और नेता दोनों अपनी भावनाएं, उम्मीदें और विचार बिना किसी डर के सामने रख सकें।
सांसद बर्क ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और सामाजिक संतुलन के लिए जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहती है। बर्क के अनुसार, आने वाला चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला होगा।
उन्होंने बताया कि हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने पर चर्चा हुई। बर्क ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़े और देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन हट जाए तो अखिलेश यादव प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत सकते, सांसद बर्क ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि “ख्वाब देखने का हक हर किसी को है,” और यह भी जोड़ा कि पाठक को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जनता का व्यापक समर्थन उन्हें पहले भी मिला है।
सांसद बर्क ने 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों और जनसमर्थन के चलते पार्टी ने 37 सांसदों की जीत दर्ज की थी। उन्होंने इसे जनता के भरोसे का प्रमाण बताया और कहा कि यही भरोसा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। बर्क ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री पाठक की गलतफहमी को जनता आने वाले चुनाव में दूर कर देगी।
इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर बर्क ने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि गठबंधन मजबूत और एकजुट बना रहे। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ा जाएगा और साझा रणनीति के तहत विपक्ष एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने आएगा।
तेजस्वी यादव के राहुल गांधी से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बर्क ने कहा कि किसी भी परिवार या संगठन में मतभेद होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में भी अलग-अलग विचार सामने आ सकते हैं, लेकिन बड़े नेता आपस में बैठकर इन्हें सुलझाएंगे और गठबंधन को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। बर्क ने दोहराया कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है।
सम्भल
उत्तर प्रदेश
