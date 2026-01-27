27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बृजेश पाठक पर पलटवार, बोले- 2027 में अखिलेश यादव फिर बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री

UP News: यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के बयान पर पलटवार करते हुए 2027 में अखिलेश यादव के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का दावा किया।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 27, 2026

ziaur rahman barq brijesh pathak 2027 up

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बृजेश पाठक पर पलटवार | Image - FB/@barq_zia

UP Politics News: संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने आगामी विधानसभा चुनावों और इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक और जनप्रतिनिधि को अपनी बात खुलकर रखने का अधिकार देता है। सांसद बर्क ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की ताकत यही है कि जनता और नेता दोनों अपनी भावनाएं, उम्मीदें और विचार बिना किसी डर के सामने रख सकें।

2027 को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा

सांसद बर्क ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और सामाजिक संतुलन के लिए जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहती है। बर्क के अनुसार, आने वाला चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला होगा।

सपा की रणनीति और संगठन की तैयारी

उन्होंने बताया कि हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने पर चर्चा हुई। बर्क ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़े और देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

बृजेश पाठक के बयान पर सीधा जवाब

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन हट जाए तो अखिलेश यादव प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत सकते, सांसद बर्क ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि “ख्वाब देखने का हक हर किसी को है,” और यह भी जोड़ा कि पाठक को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जनता का व्यापक समर्थन उन्हें पहले भी मिला है।

लोकसभा चुनाव 2024 का हवाला

सांसद बर्क ने 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों और जनसमर्थन के चलते पार्टी ने 37 सांसदों की जीत दर्ज की थी। उन्होंने इसे जनता के भरोसे का प्रमाण बताया और कहा कि यही भरोसा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। बर्क ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री पाठक की गलतफहमी को जनता आने वाले चुनाव में दूर कर देगी।

इंडिया गठबंधन की एकता पर विश्वास

इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर बर्क ने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि गठबंधन मजबूत और एकजुट बना रहे। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ा जाएगा और साझा रणनीति के तहत विपक्ष एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने आएगा।

ये भी पढ़ें

शंकराचार्य को लेकर सियासी और धार्मिक साजिश, ‘शुक्राचार्य’ बनाने की कोशिश हो रही है- आचार्य प्रमोद कृष्णम्
सम्भल
pramod krishnam statement on shankaracharya sambhal

संबंधित खबरें

pramod krishnam statement on shankaracharya sambhal

शंकराचार्य को लेकर सियासी और धार्मिक साजिश, ‘शुक्राचार्य’ बनाने की कोशिश हो रही है- आचार्य प्रमोद कृष्णम्

sambhal police constable death barrack mystery

संभल में सिपाही की रहस्यमयी मौत: कान में ईयरबड, गले में रस्सी और जमीन पर बैठी मिली लाश, परिवार ने उठाए सवाल

rssu sambhal hindu conference akilesh

संभल में स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का हमला: अखिलेश यादव को दी सरयू के जल में डूब मरने की चेतावनी

up news sambhal looteri dulhan gang fraud case

UP News: यूपी के इस गांव में ‘4 लुटेरी दुल्हनों’ का जाल: कैश-जेवर लेकर भागीं, एक पकड़ी भी गई

judge transfer sambhal asp anuj fir case

13 साल में 16 तबादले: ASP अनुज केस के बाद जज विभांशु सुधीर का ट्रांसफर; वकीलों ने कहा- न्याय की हत्या

shariq satha property seizure sambhal news

ड्रोन से लेकर ढोल तक: अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर शारिक साठा के साम्राज्य पर चला प्रशासन का हथौड़ा, बनेगा सीओ दफ्तर

वकीलों का हंगामा फोटो सोर्स- पत्रिका

एएसपी अनुज चौधरी पर मुकदमा का आदेश देने वाले जज के ट्रांसफर पर बवाल, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट

UGC कानून पर संजय निषाद का बड़ा बयान

‘UGC कानून लागू होकर रहेगा…’ यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान, अलंकार अग्निहोत्री पर भी साधा निशाना

रायबरेली से नोएडा तक नेताओं का इस्तीफा

UGC बिल के कारण BJP में फूट! नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर, इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी

मतभेदों पर सुलह की बात

तेजस्वी यादव के राहुल गांधी से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बर्क ने कहा कि किसी भी परिवार या संगठन में मतभेद होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में भी अलग-अलग विचार सामने आ सकते हैं, लेकिन बड़े नेता आपस में बैठकर इन्हें सुलझाएंगे और गठबंधन को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। बर्क ने दोहराया कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 12:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बृजेश पाठक पर पलटवार, बोले- 2027 में अखिलेश यादव फिर बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शंकराचार्य को लेकर सियासी और धार्मिक साजिश, ‘शुक्राचार्य’ बनाने की कोशिश हो रही है- आचार्य प्रमोद कृष्णम्

pramod krishnam statement on shankaracharya sambhal
सम्भल

संभल में सिपाही की रहस्यमयी मौत: कान में ईयरबड, गले में रस्सी और जमीन पर बैठी मिली लाश, परिवार ने उठाए सवाल

sambhal police constable death barrack mystery
सम्भल

संभल में स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का हमला: अखिलेश यादव को दी सरयू के जल में डूब मरने की चेतावनी

rssu sambhal hindu conference akilesh
सम्भल

UP News: यूपी के इस गांव में ‘4 लुटेरी दुल्हनों’ का जाल: कैश-जेवर लेकर भागीं, एक पकड़ी भी गई

up news sambhal looteri dulhan gang fraud case
सम्भल

13 साल में 16 तबादले: ASP अनुज केस के बाद जज विभांशु सुधीर का ट्रांसफर; वकीलों ने कहा- न्याय की हत्या

judge transfer sambhal asp anuj fir case
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.