इधर उठी बहन की डोली, उधर बुझ गया घर का चिराग… फंदे से लटक कर भाई ने दे दी जान

मुकीम खां के बेटे हमजा की बहन की शादी रविवार को थी। घर में मेहमानों की चहल-पहल थी और विदाई की रस्में चल रही थीं। हमजा सुबह से ही मैरिज हॉल में व्यवस्थाएं संभालने में जुटा था और काफी खुश नजर आ रहा था। दोपहर के वक्त वह किसी काम से मैरिज हॉल से घर के लिए निकला। शाम करीब चार बजे जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा और अंदर जाकर देखा, तो हमजा दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ था। जल्दी -जल्दी में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया