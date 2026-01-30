शराब पार्टी बनी मातम : शराब और चिकन के बाद एक की मौत, तीन की हालत नाजुक

इस खौफनाक घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SP अभिषेक झा और कई अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें और खाने-पीने का सामान मिला है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि क्या मौत की वजह जहरीली शराब थी या फिर खाने में कोई जहरीला तत्व मौजूद था। फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके। इस घटना के बाद से मृतक नौशाद के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।