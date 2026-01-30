30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बिजनोर

शराब पार्टी बनी मातम : शराब और चिकन के बाद एक की मौत, तीन की हालत नाजुक

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में शराब पार्टी के दौरान चार दोस्तों की तबीयत बिगड़ गई। एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन की हालत गंभीर है। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है।

बिजनोर

image

Ravendra Mishra

Jan 30, 2026

शराब और चिकन के बाद एक की मौत, तीन की हालत नाजुक

शराब और चिकन के बाद एक की मौत, तीन की हालत नाजुक ,फोटो सोर्स -X

Bijnor News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक खबर सामने आई है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात एक पार्टी उस समय मातम में बदल गई, जब साथ बैठकर शराब पी रहे चार दोस्तों की अचानक तबीयत खराब हो गई। इस हादसे में एक युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया और तीन की हालत गंभीर बनी हुई है।

हंसी-मजाक के बीच अचानक पसरा सन्नाटा

घटना नजीबाबाद के स्टेशन रोड के पास की है। बताया जा रहा है कि बिजली का काम करने वाले कामरान के साथ उसके तीन दोस्त जलालाबाद निवासी नौशाद, अफसार और जोगीरम्पुरी का रहने वाला चंद्र प्रकाश दुकान के ऊपरी हिस्से में पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए थे। चारों दोस्त अंग्रेजी शराब, बियर और कोल्ड ड्रिंक के साथ चिकन का आनंद ले रहे थे। पार्टी शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि नौशाद की हालत बिगड़ने लगी और वह देखते ही देखते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।

अस्पताल पहुंचने की भी मोहलत नहीं मिली

नौशाद की हालत देख वहां अफरातफरी मच गई। कामरान ने तुरंत शोर मचाया और आसपास के लोगों को जानकारी दी। आनन-फानन में नौशाद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, बाकी तीन साथियों की भी हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी है।

जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम

इस खौफनाक घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SP अभिषेक झा और कई अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें और खाने-पीने का सामान मिला है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि क्या मौत की वजह जहरीली शराब थी या फिर खाने में कोई जहरीला तत्व मौजूद था। फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके। इस घटना के बाद से मृतक नौशाद के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

ये भी पढ़ें

बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार, यूपी में बिजली हुई 10% महंगी
लखनऊ
यूपी में बिजली हुई 10% महंगी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / शराब पार्टी बनी मातम : शराब और चिकन के बाद एक की मौत, तीन की हालत नाजुक
