यूपी के इस जिले में खेत से मिला नर कंकाल, नर मुंड और हड्डियों से मचा हड़कंप; पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू

यूपी के इस जिले में खेत से मिला नर कंकाल..
Human skeleton found Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नांगल सोती थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब दनियालपुर मौजा हरचंदपुर के पास गन्ने के खेत के किनारे एक नर कंकाल मिलने की सूचना मिली। खेत के आसपास काम कर रहे लोगों की नजर जब कंकाल पर पड़ी तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी।
सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और कंकाल के आसपास के इलाके की जांच की। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने नरमुंड और अन्य हड्डियों के नमूने एकत्रित किए और उन्हें वैज्ञानिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में भी सर्च अभियान चलाया ताकि किसी अन्य साक्ष्य का पता लगाया जा सके।
क्षेत्राधिकारी नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद कंकाल के नमूनों को पोस्टमॉर्टम के साथ डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा। डीएनए परीक्षण के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मृतक कौन था और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह मामला हत्या का है या फिर किसी अन्य कारण से मौत के बाद शव को यहां फेंका गया है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम आसपास के गांवों में जानकारी जुटा रही है। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और हाल के महीनों में लापता हुए लोगों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के सभी संभावित पहलुओं पर काम किया जा रहा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मामले की असली सच्चाई सामने आ सकेगी।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
