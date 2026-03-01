यूपी के इस जिले में खेत से मिला नर कंकाल, नर मुंड और हड्डियों से मचा हड़कंप; पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू

Human skeleton found Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नांगल सोती थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब दनियालपुर मौजा हरचंदपुर के पास गन्ने के खेत के किनारे एक नर कंकाल मिलने की सूचना मिली। खेत के आसपास काम कर रहे लोगों की नजर जब कंकाल पर पड़ी तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी।