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बिजनौर में दहशत का अंत: पिंजरे में कैद हुई खूंखार मादा गुलदार, सहमे ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में गन्ने के खेत में शावक मिलने के बाद कई दिनों से दहशत फैला रही मादा गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

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बिजनोर

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Mohd Danish

Mar 14, 2026

bijnor female leopard caught cage

पिंजरे में कैद हुई खूंखार मादा गुलदार..

Leopard Caught Bijnor: बिजनौर जिले में पिछले कई दिनों से मादा गुलदार की दहशत झेल रहे ग्रामीणों को शनिवार को बड़ी राहत मिली। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में मादा गुलदार के फंसने के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल धीरे-धीरे खत्म होने लगा है। गुलदार को सुरक्षित रूप से पकड़कर वन विभाग की टीम रेंज कार्यालय ले गई। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और गांव में सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू होने लगी हैं।

गन्ने के खेत में शावक मिलने से फैला था डर

दरअसल यह मामला नहटौर ब्लॉक क्षेत्र के मटौरामान गांव का है। कुछ दिन पहले गांव निवासी हितेश्वर सिंह के गन्ने के खेत में गुलदार के तीन शावक दिखाई देने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। शावकों की मौजूदगी के कारण मादा गुलदार लगातार आसपास के खेतों और झाड़ियों में घूमती देखी जा रही थी, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया था। लोगों को आशंका थी कि अपने बच्चों की सुरक्षा के कारण गुलदार किसी भी समय आक्रामक हो सकती है।

खेतों पर जाना बंद, शाम होते ही गांव में सन्नाटा

मादा गुलदार की लगातार मौजूदगी के कारण गांव में डर का माहौल इतना बढ़ गया था कि कई लोगों ने खेतों पर जाना लगभग बंद कर दिया था। शाम होते ही गांव की गलियों में सन्नाटा छा जाता था और लोग घरों से बाहर निकलने से बचने लगे थे। बच्चों को भी घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी जा रही थी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

वन विभाग की टीम ने लगाया पिंजरा

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को उस खेत के पास पिंजरा लगाया जहां शावक मिलने की जानकारी मिली थी। टीम लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रही थी। कुछ ही समय बाद मादा गुलदार उसी पिंजरे में फंस गई। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने सावधानी के साथ उसे पकड़कर सुरक्षित रूप से रेंज कार्यालय पहुंचा दिया।

ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए दिए गए जरूरी निर्देश

घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने गांव में बैठक कर ग्रामीणों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने कहा कि खेतों में अकेले जाने से बचें और हमेशा 3-4 लोगों के समूह में ही जाएं। खेतों में काम करते समय बातचीत करते रहें या शोर करते रहें ताकि जंगली जानवर पास न आएं। इसके अलावा बच्चों को अकेले खेतों की ओर न भेजने और सुरक्षा के लिए मजबूत लाठी साथ रखने की सलाह दी गई।

डिप्टी रेंजर हरदेव सिंह का बयान

डिप्टी रेंजर हरदेव सिंह ने बताया कि मादा गुलदार अपने शावकों की सुरक्षा के कारण सामान्य से अधिक आक्रामक हो सकती थी, इसलिए ग्रामीणों की सुरक्षा वन विभाग की प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा कि टीम लगातार इलाके की निगरानी कर रही थी और सही समय पर पिंजरा लगाने से गुलदार को सुरक्षित पकड़ लिया गया। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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Published on:

14 Mar 2026 12:46 pm

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