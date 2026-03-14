बिजनौर में दहशत का अंत: पिंजरे में कैद हुई खूंखार मादा गुलदार, सहमे ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

दरअसल यह मामला नहटौर ब्लॉक क्षेत्र के मटौरामान गांव का है। कुछ दिन पहले गांव निवासी हितेश्वर सिंह के गन्ने के खेत में गुलदार के तीन शावक दिखाई देने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। शावकों की मौजूदगी के कारण मादा गुलदार लगातार आसपास के खेतों और झाड़ियों में घूमती देखी जा रही थी, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया था। लोगों को आशंका थी कि अपने बच्चों की सुरक्षा के कारण गुलदार किसी भी समय आक्रामक हो सकती है।