25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू: बिजनौर में 34 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी मैदान में, 13 केंद्रों पर सख्त निगरानी

UP Homeguard Exam: बिजनौर में यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो 27 अप्रैल तक 13 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Apr 25, 2026

up homeguard exam bijnor 2026

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू..

UP Homeguard Exam 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा का शुभारंभ बिजनौर जिले में 25 अप्रैल से हो गया है। यह परीक्षा 27 अप्रैल तक चलेगी, जिसके लिए जनपद के 13 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रशासन ने नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर केंद्र पर सख्ती के साथ निगरानी की जा रही है ताकि परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे।

हजारों अभ्यर्थियों की भागीदारी

इस भर्ती परीक्षा के लिए जिले में कुल 34,272 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रत्येक पाली में 5,712 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को तीन दिनों में छह पालियों में आयोजित किया जा रहा है, जिससे व्यवस्थाओं को संतुलित बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

समय सारणी और प्रशासनिक निगरानी

परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो परीक्षा के संचालन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार ही पूरी हों।

कड़े नियम और प्रतिबंध लागू

परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत उन्हें अंगूठी, ईयर टॉप, ईयर रिंग और नोज रिंग पहनकर केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इन सख्त नियमों का उद्देश्य परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकना है।

परीक्षा केंद्रों की विस्तृत सूची

जिले में बनाए गए 13 परीक्षा केंद्रों में आर्य वैदिक कन्या इंटर कॉलेज, जीआईसी बिजनौर, बिजनौर इंटर कॉलेज, जीजीआईसी बिजनौर, वर्धमान कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज पीली चौकी, हत्यानंद सार्वजनिक इंटर कॉलेज झालू, किसान इंटर कॉलेज मड़ावली, आरजेपी इंटर कॉलेज, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झालू, केपीएस कन्या इंटर कॉलेज, आरबीडी महिला महाविद्यालय और गुरु गृह इंटर कॉलेज विदुर कुटी शामिल हैं। इन सभी केंद्रों पर परीक्षा को सुचारु और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 10:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू: बिजनौर में 34 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी मैदान में, 13 केंद्रों पर सख्त निगरानी

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नारी शक्ति वंदन पर सियासी घमासान: बिजनौर में मंत्री का विपक्ष पर तीखा हमला, राहुल गांधी-सपा पर लगाए आरोप

bijnor nari shakti vandan bill kapil dev
बिजनोर

Bijnor News: इंटर में फेल होने पर छात्र ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग, हायर सेंटर रेफर

बिजनोर

बिजनौर में रिश्तों का खून: भतीजे ने चाचा के सीने में उतार दी गोली, जमीन के टुकड़े के लिए मर्डर

bijnor nephew murder uncle land dispute
बिजनोर

बिजनौर में ऑनर किलिंग: प्रेम संबंध से नाराज पिता ने नाबालिग बेटी की हत्या की, गिरफ्तार

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी नगीना, फोटो सोर्स- X बिजनौर पुलिस
बिजनोर

बिजनौर में दिनदहाड़े खूनी खेल: शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर युवती को चाकू से गोदा, इलाके में दहशत

bijnor girl murder forced marriage case
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.