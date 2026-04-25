यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू: बिजनौर में 34 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी मैदान में, 13 केंद्रों पर सख्त निगरानी

UP Homeguard Exam 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा का शुभारंभ बिजनौर जिले में 25 अप्रैल से हो गया है। यह परीक्षा 27 अप्रैल तक चलेगी, जिसके लिए जनपद के 13 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रशासन ने नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर केंद्र पर सख्ती के साथ निगरानी की जा रही है ताकि परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे।