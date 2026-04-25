यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू: बिजनौर में 34 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी मैदान में, 13 केंद्रों पर सख्त निगरानी

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू..
UP Homeguard Exam 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा का शुभारंभ बिजनौर जिले में 25 अप्रैल से हो गया है। यह परीक्षा 27 अप्रैल तक चलेगी, जिसके लिए जनपद के 13 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रशासन ने नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर केंद्र पर सख्ती के साथ निगरानी की जा रही है ताकि परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे।
इस भर्ती परीक्षा के लिए जिले में कुल 34,272 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रत्येक पाली में 5,712 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को तीन दिनों में छह पालियों में आयोजित किया जा रहा है, जिससे व्यवस्थाओं को संतुलित बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो परीक्षा के संचालन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार ही पूरी हों।
परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत उन्हें अंगूठी, ईयर टॉप, ईयर रिंग और नोज रिंग पहनकर केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इन सख्त नियमों का उद्देश्य परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकना है।
जिले में बनाए गए 13 परीक्षा केंद्रों में आर्य वैदिक कन्या इंटर कॉलेज, जीआईसी बिजनौर, बिजनौर इंटर कॉलेज, जीजीआईसी बिजनौर, वर्धमान कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज पीली चौकी, हत्यानंद सार्वजनिक इंटर कॉलेज झालू, किसान इंटर कॉलेज मड़ावली, आरजेपी इंटर कॉलेज, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झालू, केपीएस कन्या इंटर कॉलेज, आरबीडी महिला महाविद्यालय और गुरु गृह इंटर कॉलेज विदुर कुटी शामिल हैं। इन सभी केंद्रों पर परीक्षा को सुचारु और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।
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