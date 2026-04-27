बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से युवक का सिर धड़ से अलग, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा..
Bijnor Accident News: बिजनौर जिले के रेहड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 734 पर रविवार देर रात करीब 12 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रेहड़ बस स्टैंड के पास पैदल जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की और डंपर की तलाश शुरू कर दी।
शुरुआत में युवक की पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था क्योंकि शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुका था। पुलिस ने सोमवार सुबह तक पहचान के प्रयास जारी रखे। आखिरकार मृतक की पहचान रेहड़ (दहलावाला) निवासी बलराज सिंह उर्फ बल्लू पुत्र प्रेम सिंह के रूप में हुई।
परिजनों के अनुसार बलराज सिंह अविवाहित था और रेहड़ स्थित एक गैस एजेंसी में काम करता था। परिवार में हाल ही में शादी का माहौल था, जिसके चलते वह छुट्टी पर घर आया हुआ था। घर में बहन के लगन टीका की तैयारियां चल रही थीं, जो हादसे के अगले ही दिन होना था, जबकि शादी 8 मई को तय थी। लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।
मृतक के बड़े भाई सोमपाल ने बताया कि बलराज को नशे की लत थी, हालांकि वह कामकाजी और परिवार से जुड़ा हुआ था। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।
पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डंपर चालक की तलाश भी जारी है।
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