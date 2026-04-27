बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से युवक का सिर धड़ से अलग, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

Bijnor Accident News: बिजनौर जिले के रेहड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 734 पर रविवार देर रात करीब 12 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रेहड़ बस स्टैंड के पास पैदल जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।