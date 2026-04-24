Bijnor News: इंटर में फेल होने पर छात्र ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग, हायर सेंटर रेफर

इस घटना के बाद पूरे इलाके में चिंता और दुख का माहौल है। लोग शिक्षा के बढ़ते दबाव और असफलता के डर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और परिवारों को सहयोगी माहौल देने की बेहद जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।