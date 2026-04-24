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नारी शक्ति वंदन पर सियासी घमासान: बिजनौर में मंत्री का विपक्ष पर तीखा हमला, राहुल गांधी-सपा पर लगाए आरोप

Bijnor News: बिजनौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

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बिजनोर

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Aman Pandey

Apr 24, 2026

bijnor nari shakti vandan bill kapil dev

बिजनौर में मंत्री का विपक्ष पर तीखा हमला..

Nari Shakti Vandan Bijnor:उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित जन आक्रोश अभियान का हिस्सा थी। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी दिलाना है और इसके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जैसे संवैधानिक संस्थानों में लागू होना है।

विधेयक को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप

इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2023 में सभी राजनीतिक दलों ने इस विधेयक पर सहमति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब यह विधेयक संसद में मतदान के लिए आया, तब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इसका विरोध किया, जिसके कारण यह पारित नहीं हो सका। मंत्री ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कदम बताया और विपक्ष के रवैये को अस्वीकार्य करार दिया।

राहुल गांधी और सपा पर सीधा हमला

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब विधेयक गिर गया, तो विपक्ष ने संसद के बाहर जश्न जैसा माहौल बनाया, जो देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का अपमान है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए विपक्ष की नीतियों पर सवाल खड़े किए।

भाजपा नेताओं की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष सकेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका चेयरपर्सन इंदिरा सिंह और भाजपा नेता हरजिंदर कौर सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और सरकार के प्रयासों का समर्थन किया।

नारी सशक्तिकरण को लेकर राजनीतिक बहस तेज

कार्यक्रम के समापन पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी को मजबूत प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं, विपक्ष के रुख को उन्होंने निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है।

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Updated on:

24 Apr 2026 03:26 pm

Published on:

24 Apr 2026 02:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / नारी शक्ति वंदन पर सियासी घमासान: बिजनौर में मंत्री का विपक्ष पर तीखा हमला, राहुल गांधी-सपा पर लगाए आरोप

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