नारी शक्ति वंदन पर सियासी घमासान: बिजनौर में मंत्री का विपक्ष पर तीखा हमला, राहुल गांधी-सपा पर लगाए आरोप

Nari Shakti Vandan Bijnor:उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित जन आक्रोश अभियान का हिस्सा थी। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी दिलाना है और इसके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जैसे संवैधानिक संस्थानों में लागू होना है।