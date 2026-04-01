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बिजनौर में दिनदहाड़े खूनी खेल: शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर युवती को चाकू से गोदा, इलाके में दहशत

Bijnor Crime News: बिजनौर में 18 वर्षीय युवती की घर में घुसकर चाकू से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में शादी के लिए दबाव को घटना की वजह माना जा रहा है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

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बिजनोर

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Mohd Danish

Apr 21, 2026

bijnor girl murder forced marriage case

बिजनौर में दिनदहाड़े खूनी खेल..

Girl Murder Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी में मंगलवार को दिनदहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवती की उसके ही घर में घुसकर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।

मृतका की पहचान और घटना

मृतका की पहचान 18 वर्षीय कशिश, पुत्री ज़ाकिर, निवासी काशीराम कॉलोनी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवती को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रहे हैं।

शादी के दबाव को लेकर सामने आई वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद वह युवती को लगातार परेशान कर रहा था, जिससे मामला गंभीर होता चला गया।

मौके का फायदा उठाकर वारदात को दिया अंजाम

घटना के समय युवती की मां घर से बाहर गई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुस गया और कशिश पर चाकू से कई वार किए। हमले की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

इलाके में आक्रोश

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में टीमों को लगाया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सुरक्षा और जागरूकता को लेकर बढ़ी सतर्कता

इस घटना के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर सतर्कता और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ऐसे मामलों में समय रहते शिकायत दर्ज कराने और उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत को गंभीरता से समझा जा रहा है। पुलिस भी ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ तेजी से कदम उठाने पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हो।

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Published on:

21 Apr 2026 06:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में दिनदहाड़े खूनी खेल: शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर युवती को चाकू से गोदा, इलाके में दहशत

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