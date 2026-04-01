बिजनौर में दिनदहाड़े खूनी खेल: शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर युवती को चाकू से गोदा, इलाके में दहशत

इस घटना के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर सतर्कता और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ऐसे मामलों में समय रहते शिकायत दर्ज कराने और उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत को गंभीरता से समझा जा रहा है। पुलिस भी ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ तेजी से कदम उठाने पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हो।