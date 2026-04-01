बिजनौर में दिनदहाड़े खूनी खेल: शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर युवती को चाकू से गोदा, इलाके में दहशत

बिजनौर में दिनदहाड़े खूनी खेल..
Girl Murder Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी में मंगलवार को दिनदहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवती की उसके ही घर में घुसकर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।
मृतका की पहचान 18 वर्षीय कशिश, पुत्री ज़ाकिर, निवासी काशीराम कॉलोनी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवती को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रहे हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद वह युवती को लगातार परेशान कर रहा था, जिससे मामला गंभीर होता चला गया।
घटना के समय युवती की मां घर से बाहर गई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुस गया और कशिश पर चाकू से कई वार किए। हमले की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में टीमों को लगाया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस घटना के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर सतर्कता और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ऐसे मामलों में समय रहते शिकायत दर्ज कराने और उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत को गंभीरता से समझा जा रहा है। पुलिस भी ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ तेजी से कदम उठाने पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हो।
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