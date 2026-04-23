बिजनौर में रिश्तों का खून: भतीजे ने चाचा के सीने में उतार दी गोली, जमीन के टुकड़े के लिए मर्डर

Bijnor Murder News: बिजनौर जिले के दीदा नगला गांव में गुरुवार को जमीनी विवाद ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया, जब एक भतीजे ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।