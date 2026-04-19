डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग से 65 हजार की लूट, बिजनौर पुलिस ने चार को दबोचा, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, फरदीन और फरहान अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी आरोपियों को जल्द ही कानून के दायरे में लाया जाएगा।