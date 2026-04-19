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डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग से 65 हजार की लूट, बिजनौर पुलिस ने चार को दबोचा, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग को फंसाकर 65 हजार रुपये की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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बिजनोर

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Mohd Danish

Apr 19, 2026

dating app loot bijnor bujurg case

बिजनौर पुलिस ने चार को दबोचा | AI Generated Image

Bijnor Loot News: बिजनौर जिले के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां डेटिंग ऐप के जरिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को फंसाकर उनके साथ मारपीट और लूटपाट की गई। इस घटना में आरोपियों ने न केवल सोने-चांदी के आभूषण छीने, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी रकम हड़प ली।

परिवार की शिकायत से शुरू हुई जांच

पीड़ित बुजुर्ग वीरेंद्र भटनागर के पुत्र विशाल भटनागर, निवासी मोहल्ला चाहशीरी, ने 17 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि मोनिश और उसके साथियों ने उनके पिता के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी।

क्षेत्राधिकारी नगर बिजनौर की बाइट

डेटिंग ऐप से बुना गया जाल

जांच में सामने आया कि बुजुर्ग की पहचान एक डेटिंग ऐप ‘पोलो ऐप’ पर ‘बेबी’ नाम की आईडी से हुई थी, जिसे मोहल्ला काजीपाड़ा निवासी समीर संचालित कर रहा था। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और धीरे-धीरे मुलाकात तक की योजना बनाई गई, जो पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश थी।

मुलाकात के बहाने सुनसान जगह पर ले गए आरोपी

योजना के अनुसार, समीर ने अपने साथी मोनिश को राम चौराहे पर भेजा। बुजुर्ग वीरेंद्र भटनागर अपनी इच्छा से मोनिश की बाइक पर बैठकर चले गए। इसके बाद उन्हें एक सुनसान बाग में ले जाया गया, जहां पहले से ही अन्य आरोपी मौजूद थे और पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार थे।

मारपीट कर की गई लूटपाट

सुनसान स्थान पर पहुंचते ही आरोपियों समीर, आकिल, अनस, फरहान और फरदीन ने मिलकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की। उन्हें धमकाकर उनकी सोने की अंगूठी और चांदी की चेन छीन ली गई। साथ ही मोबाइल का पासवर्ड हासिल कर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए 65,000 रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए।

ऑनलाइन पैसों का बंटवारा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि लूटे गए 65,000 रुपये आरोपियों ने अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए और बाद में पूरी रकम को आपस में बांट लिया। इस संगठित तरीके से की गई वारदात ने पुलिस को भी चौंका दिया है।

चार आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, फरदीन और फरहान अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी आरोपियों को जल्द ही कानून के दायरे में लाया जाएगा।

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Updated on:

19 Apr 2026 02:44 pm

Published on:

19 Apr 2026 02:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग से 65 हजार की लूट, बिजनौर पुलिस ने चार को दबोचा, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

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