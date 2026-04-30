बिजनौर में किन्नर बनकर लूट रहा था लोगों की जेब: असली किन्नरों ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की धुनाई

Fake Kinnar Bijnor:बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री चौक पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब किन्नर समाज के लोगों ने एक युवक को नकली किन्नर बनकर लोगों से बधाई मांगते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि युवक लंबे समय से खुद को किन्नर बताकर आम लोगों से पैसे वसूलने का प्रयास कर रहा था। घटना के बाद मौके पर अचानक भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।