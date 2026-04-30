बिजनौर में किन्नर बनकर लूट रहा था लोगों की जेब: असली किन्नरों ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की धुनाई

बिजनौर में किन्नर बनकर लूट रहा था लोगों की जेब..
Fake Kinnar Bijnor:बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री चौक पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब किन्नर समाज के लोगों ने एक युवक को नकली किन्नर बनकर लोगों से बधाई मांगते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि युवक लंबे समय से खुद को किन्नर बताकर आम लोगों से पैसे वसूलने का प्रयास कर रहा था। घटना के बाद मौके पर अचानक भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, किन्नर समाज के लोगों को काफी समय से युवक की गतिविधियों पर संदेह था। बताया जा रहा है कि युवक का व्यवहार और तरीका किन्नर समुदाय के तौर-तरीकों से मेल नहीं खा रहा था, जिसके चलते उस पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही वह शास्त्री चौक पर बधाई मांगते हुए दिखाई दिया, नैना गुरु के शिष्यों ने उसे पहचान लिया और मौके पर ही पकड़ लिया।
युवक के पकड़े जाने के बाद मौके पर स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किन्नर समाज के लोगों और युवक के बीच कहासुनी बढ़ गई और इसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। कुछ देर में वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे शास्त्री चौक पर यातायात और सामान्य व्यवस्था प्रभावित हुई।
बताया जा रहा है कि भीड़ बढ़ने और स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए किन्नर समाज के लोग युवक को एक कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। कुछ लोगों ने इसे जरूरी कार्रवाई बताया तो कुछ ने मामले को लेकर सवाल भी उठाए।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पकड़ा गया युवक नई बस्ती का निवासी बताया जा रहा है। यह भी जानकारी सामने आई है कि वह पहले भी नुमाइश के दौरान नकली किन्नर बनकर बधाई मांगते हुए पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी गतिविधियां नहीं छोड़ीं। इससे लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
इस पूरे मामले पर पुलिस ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि यदि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
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