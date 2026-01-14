हनुमान जी की भक्ति में लीन हुआ कुत्ता, कई घंटों से लगातार कर रहा परिक्रमा

वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। यह प्राचीन मंदिर पहले से ही धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घटना के बाद मंदिर की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। मंदिर के चारों तरफ अब हनुमान जी के जयकारे गूंज रहे हैं। गांव वालों ने कुत्ते को ठंड से बचाने के लिए परिक्रमा मार्ग के आसपास पॉलीथीन लगा दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।