बिजनोर

हनुमान जी की भक्ति में लीन हुआ कुत्ता, कई घंटों से लगातार कर रहा परिक्रमा

Hanuman Temple Bijnor : यूपी के बिजनौर जिले के नंदपुर गांव में एक कुत्ता कई घंटें से हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है । इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बिजनोर

image

Ravendra Mishra

image

Ravendra kumar mishra

Jan 14, 2026

कुत्ता 35 घंटे से लगातार कर रहा परिक्रमा

कुत्ता 35 घंटे से लगातार कर रहा परिक्रमा ,फोटो सोर्स -X ,PRIYA RANA

Hanuman Temple Bijnor : यूपी के बिजनौर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कुत्ता लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता 3 दिनों से परिक्रमा कर रहा है। कुछ लोग इस घटना को आस्था से जोड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे रहस्यमय मान रहे हैं।

लगातार कर रहा परिक्रमा

बिजनौर जिले के नंदपुर गांव स्थित एक प्राचीन हनुमान मंदिर में एक कुत्ता बिना थके, बिना रुके हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि 3 दिनों से एक कुत्ता मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता हुआ नजर आ रहा है। जिसे देखकर कुछ लोग इसे दैवीय चमत्कार कह रहे हैं।

मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी

जैसे ही इस घटना की खबर आसपास के इलाकों में फैली, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी । लोग दूर-दूर से इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यह कुत्ता पूरी तरह से शांत है ,ना ही किसी पर भौंक रहा है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ बजरंगबली की मूर्ति के चक्कर लगाने पर है।

क्षेत्रीय मंत्री अनूप बाल्मीकि मौके पर पहुंचे

स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा अद्भुत नजारा कभी नहीं देखा है । कुछ श्रद्धालुओं का तो यह भी मानना है कि स्वयं भैरोनाथ कुत्ते के रूप में हनुमान जी की आराधना करने आए हैं। इस घटना के कारण लोगों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए क्षेत्रीय मंत्री अनूप बाल्मीकि भी मौके पर पहुंचे और इसे पूरी तरह आस्था से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है।

पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन की नजर

वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। यह प्राचीन मंदिर पहले से ही धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घटना के बाद मंदिर की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। मंदिर के चारों तरफ अब हनुमान जी के जयकारे गूंज रहे हैं। गांव वालों ने कुत्ते को ठंड से बचाने के लिए परिक्रमा मार्ग के आसपास पॉलीथीन लगा दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

14 Jan 2026 04:49 pm

