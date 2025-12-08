आवारा कुत्ते बेकाबू, एक दिन में 150 लोगों को काटा

ग्वालियर. सर्दियों के आगमन के साथ ही ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर बढ़ गया है। शहरवासी दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर गली-मोहल्ले और सडक़ पर कुत्तों के झुंड देखकर डर के साए में जी रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि शनिवार को जिला अस्पताल मुरार, सिविल अस्पताल हजीरा और जेएएच में 150 से अधिक लोग डॉग बाइट के शिकार होकर रैबीज का टीका लगवाने पहुंचे।

शहर में यह समस्या इसलिए विकराल रूप ले रही है क्योंकि नगर निगम आवारा कुत्तों को पकडऩे और नसबंदी (एबीसी - पशु जन्म नियंत्रण) कराने में नाकाम साबित हो रहा है। पिछले पांच सालों में ढाई करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद शहर में लगभग 15,000 से अधिक कुत्ते खुले में घूम रहे हैं। नगर निगम और कुत्ते पकडऩे वाली कंपनी मिलकर प्रतिदिन केवल 20 से 25 कुत्तों को ही पकड़ पा रहे हैं। ठेकेदार कंपनी की एक गाड़ी से 15 से 20 और निगम की गाड़ी से 5 से 8 कुत्ते पकडकऱ बिरला नगर पुल के नीचे बने एबीसी सेंटर में रखा जा रहा है।