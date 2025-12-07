Gujarat: सात दिन में पकड़ी पांच करोड़ से ज्यादा की शराब

स्टेट मॉनीटरिंग सेल की टीम ने राजकोट जिले के आटकोट थाना क्षेत्र में स्थित बापासीताराम होटल की पार्किंग में दबिश देकर रविवार को दो करोड़ 22 लाख 62 हजार रुपए से ज्यादा की विदेशी शराब की 26 हजार 724 बोतलें जब्त् की हैं। एक टैंकर, तीन मोबाइल भी जब्त किए हैं। दो आरोपियों को भी पकड़ा है, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर का कुआ निवासी जोगाराम जाट और एक नाबालिग शामिल है। चार आरोपी फरार हैं, जिसमें राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर निवासी अनिल पंड्या, टैंकर मालिक व अन्य शामिल हैं। पंड्या ने ही इस शराब को भेजा था।