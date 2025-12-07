Gujarat: सात दिन में पकड़ी पांच करोड़ से ज्यादा की शराब

Ahmedabad. गुजरात में स्थापना से ही शराबबंदी है। इसके बावजूद भी यहां नियमों को धता बताते हुए बड़े पैमाने पर देशी-विदेशी शराब की तस्करी, अवैध बिक्री की जाती है। दिसंबर महीना आ गया है। ऐसे में थर्टी फर्स्ट दिसंबर और नए साल के जश्न के लिए बुटलेगरों ने अभी से शराब को मंगाना और स्टॉक करना शुरू कर दिया है। गुजरात पुलिस भी सतर्क और सख्त हो गई है। इसके चलते बीते सात दिनों में गुजरात पुलिस ने पांच करोड़ से ज्यादा की विदेशी शराब और बीयर की बोतलें जब्त की हैं।
स्टेट मॉनीटरिंग सेल की टीम ने राजकोट जिले के आटकोट थाना क्षेत्र में स्थित बापासीताराम होटल की पार्किंग में दबिश देकर रविवार को दो करोड़ 22 लाख 62 हजार रुपए से ज्यादा की विदेशी शराब की 26 हजार 724 बोतलें जब्त् की हैं। एक टैंकर, तीन मोबाइल भी जब्त किए हैं। दो आरोपियों को भी पकड़ा है, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर का कुआ निवासी जोगाराम जाट और एक नाबालिग शामिल है। चार आरोपी फरार हैं, जिसमें राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर निवासी अनिल पंड्या, टैंकर मालिक व अन्य शामिल हैं। पंड्या ने ही इस शराब को भेजा था।
दो दिन पहले एसएमसी की ही टीम ने खेड़ा जिले के गोबलज गांव स्थित खोडियार होटल की पार्किंग में दबिश देकर ट्रक से विदेशी शराब की 16788 बोतलें बरामद की थीं। जिसकी कीमत 94 लाख रुपए है। ट्रक चालक राजस्थान के बाडमेर जिले के दानपुरा निवासी भवराराम जाट को गिरफ्तार किया। इस मामले में हरियाणा से शराब भेजने वाले नरेश उर्फ अनिल सहित छह आरोपियों को फरार घोषित किया है।
एसएमसी की ही टीम ने तीन दिसंबर को सुरेन्द्रनगर जिले की चोटीला तहसील के नानी मोलाडी गांव स्थित वडवाला होटल के पास दबिश देकर वहां से 1.77 करोड़ की विदेशी शराब की 28404 बोतलें पकड़ीं। मौके से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दो ट्रक भी जब्त किए। कुल दो करोड़ 13 लाख का मुद्दामाल जब्त किया। इस शराब को कॉटन वेस्ट के बंडलों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था। यह शराब भी पंजाब की कंपनियों में बनी है।
दिसंबर को देखते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस भी सतर्क हुई है। विवेकानंदनगर पुलिस की टीम ने बडोदरा गांव में ओएनजीसी कुए के पास फार्म हाऊस में दबिश देकर वहां से 37.41 लाख रुपए कीमत की 7108 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की हैं। मौके से ट्रक, कार और बाइक जब्त की है। आरोपी फरार हो गया। जांच में सामने आया कि कंटेनर में फिरोज खान बेलिफ ने इस शराब को मंगवाया था। यहां से इसे अन्य जगह पर अन्य वाहनों में भरकर भेजा जाना था। इस बीच पुलिस ने दबिश दे दी।
शहर पुलिस की पीसीबी ने भी चार दिनों में चार से ज्यादा जगह पर दबिश देकर देशी और विदेशी शराब तस्करों पर कार्रवाई की। छह दिसंबर को साबरमती रिवरफ्रंट ईस्ट थाना क्षेत्र के कोतरपुर वॉटर वर्क्स के पीछे नदी के तट पर दबिश देकर देशी शराब की भट्टी का पर्दाफाश किया। यहां से देशी शराब से भरे आठ कैरबा जब्त किए। कच्ची शराब और शराब बनाने से जुड़े उपकरण जब्त किए।
