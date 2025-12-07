अहमदाबाद: दो हजार से अधिक लोगों को खुद के घर की सौगात

राणिप रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित खेलकूद गतिविधि संकुल और न्यू राणिप में स्थित जिम्नेशियम एवं वाचनालय का भी दौरा किया। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पश्चिम जोन के नवा वाडज में निर्णयनगर अंडरपास के ऊपर रामपीर मंदिर की ओर, निर्णयनगर पेट्रोल पंप के सामने वन-वे लाइट मोटर व्हीकल ब्रिज का शिलान्यास भी किया। मध्य जोन के जमालपुर-खाडिया में हेरिटेज बिल्डिंग का पुनर्स्थापन किया जाएगा। इसमें हेरिटेज गैलरी भी तैयार होगी। इसका भी शिलान्यास किया गया।महाप्रज्ञ ब्रिज से घेवर सर्कल, डफनाला तक आइकॉनिक रोडअसारवा में महाप्रज्ञजी ब्रिज से लेकर घेवर सर्कल, रक्षा शक्ति सर्कल से डफनाला तक रोड को स्ट्रीट फर्नीचर के साथ आइकॉनिक रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके कार्य का भी शिलान्यास किया गया। घाटलोडिया में उत्तर-पश्चिम जोन के बोडकदेव में मानव मंदिर के निकट नया ओपन पार्टी प्लॉट का लोकार्पण किया गया। वेजलपुर में स्पीपा सेंटर के निकट कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। इसका लोकार्पण किया।