7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद: दो हजार से अधिक लोगों को खुद के घर की सौगात

525 करोड़ रुपए के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और 982 करोड़ रुपए के 30 विकास कार्यों का शिलान्यास

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 07, 2025

आवासों के हुए ड्राॊ के बाद मालिलकों को चाबी सौंपते।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में रविवार को शहरवासियों को एक के बाद एक कर 58 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें दो हजार से अधिक इडब्ल्यूएस पीएम आवासों का ड्रा भी किया गया। जिसमें दो हजार लोगों को उनके खुद के घर की सौगात मिली। महानगरपालिका में नए नियुक्त किए गए 102 सहायक फायरमैन को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।

शाह ने थलतेज में 881 आवासों की ‘तुलसी रेसिडेंसी’ का नामकरण भी किया और ड्रॉ कर चाबी सौंपी। साउथ बोपल में एक गार्डन का लोकार्पण किया। सरखेज गांव में श्री क्षेत्र सरोवर का लोकार्पण तथा वस्त्रापुर में भक्तकवि नरसिंह मेहता सरोवर (वस्त्रापुर तालाब), जिसे पुनर्विकसित किया गया है, उसका भी लोकार्पण किया। मेमननगर में ओपन पार्टी प्लॉट का लोकार्पण, नवा वाडज में भी पीएम आवास के तहत 350 आवासों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने गोता में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। यह कॉम्प्लेक्स 43.12 करोड़ की लागत से तैयार होगा।

राणिप रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित खेलकूद गतिविधि संकुल और न्यू राणिप में स्थित जिम्नेशियम एवं वाचनालय का भी दौरा किया। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पश्चिम जोन के नवा वाडज में निर्णयनगर अंडरपास के ऊपर रामपीर मंदिर की ओर, निर्णयनगर पेट्रोल पंप के सामने वन-वे लाइट मोटर व्हीकल ब्रिज का शिलान्यास भी किया। मध्य जोन के जमालपुर-खाडिया में हेरिटेज बिल्डिंग का पुनर्स्थापन किया जाएगा। इसमें हेरिटेज गैलरी भी तैयार होगी। इसका भी शिलान्यास किया गया।महाप्रज्ञ ब्रिज से घेवर सर्कल, डफनाला तक आइकॉनिक रोडअसारवा में महाप्रज्ञजी ब्रिज से लेकर घेवर सर्कल, रक्षा शक्ति सर्कल से डफनाला तक रोड को स्ट्रीट फर्नीचर के साथ आइकॉनिक रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके कार्य का भी शिलान्यास किया गया। घाटलोडिया में उत्तर-पश्चिम जोन के बोडकदेव में मानव मंदिर के निकट नया ओपन पार्टी प्लॉट का लोकार्पण किया गया। वेजलपुर में स्पीपा सेंटर के निकट कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। इसका लोकार्पण किया।

127.67 करोड़ की लागत से आवासों के ड्रॉ

हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री गृह योजना में शहर में 45.12 करोड़ की लागत से बने 465 आवासों का ड्रॉ किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग में 82.55 करोड़ की लागत से तैयार हुए 1577 मकानों की भी ड्रा प्रक्रिया की गई। इन सभी घरों की चाबियां मालिकों को सौंपी गईं। साथ ही शहर में नए आवासों के लिए भूमिपूजन भी किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

07 Dec 2025 10:59 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद: दो हजार से अधिक लोगों को खुद के घर की सौगात

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: सात दिन में पकड़ी पांच करोड़ से ज्यादा की शराब

liqur
समाचार

कॉमनवेल्थ 2030 के साथ 2036 में ओलंपिक के लिए भी अहमदाबाद तैयार: शाह

Ahmedabad
अहमदाबाद

कठाणा गांव से 5 साल बाद फिर दौड़ी ट्रेन, सांसद ने दिखाई हरी झंडी

अहमदाबाद

मोदी सरकार ने पहली बार लोकतंत्र में लागू किया महिलाओं का आरक्षण : गरासिया

अहमदाबाद

पाटण : शराब सहित 1 करोड़ का मुद्दामाल जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.