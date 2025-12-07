मोदी सरकार ने पहली बार लोकतंत्र में लागू किया महिलाओं का आरक्षण : गरासिया

अहमदाबाद. राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि आजादी के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार लोकतंत्र में महिलाओं का आरक्षण लागू किया।

शहर में महिला सशक्तिकरण की पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम में गरासिया ने कहा कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व मिलना महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभाओं, निकाय सहित सभी चुनावों में आरक्षण के तहत चुनी जाने वाली महिलाओं को लोकतंत्र की मर्यादा बढ़ाने का मौका मिलेगा।

गरासिया ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। बैंकों से महिलाओं के नाम पर ऋण लेने पर ब्याज कम लगता है।

इस अवसर पर गुजरात की शहरी विकास व शहरी गृह निर्माण राज्यमंत्री दर्शना वाघेला ने कहा कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर ड्यूटी में छूट मिलती है। महिलाओं को मकान की मालकिन बनाने से वे आगे बढ़ेंगी, उनका सशक्तिकरण होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम की आयोजक और रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म वाइ2बी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सह संस्थापक रजनी असारी भी उपस्थित थीं।