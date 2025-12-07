7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ 2030 के साथ 2036 में ओलंपिक के लिए भी अहमदाबाद तैयार: शाह

-गोता में बनेगा मिनी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, रखी नींव, अहमदाबाद के लोगों को केन्द्रीय गृहमंत्री ने दी 1500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 07, 2025

Ahmedabad

Ahmedabad. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के लोगों को 1507 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बगल में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनने के साथ-साथ खेल क्षेत्र में अनेक सुविधाओं के विकास के कारण अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी मिली है। साथ ही, अहमदाबाद ने आगामी 2029 में दुनिया भर के पुलिस और फायर ब्रिगेड जवानों की खेल स्पर्धाओं और लगभग 13 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के साथ 2036 ओलंपिक के लिए तैयारी की है।उन्होंने शहर के गोता क्षेत्र के देवनगर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की नींव भी रखी। उन्होंने कहा कि जीतने का जुनून और हार में निराश नहीं होने के संस्कार भी खेलों से मिल रहे हैं।

शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अनेक खेल परिसरों सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनके चलते खिलाड़ी पांच किलोमीटर के दायरे में इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी प्रतिभा को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने जगह के सदुपयोग के लिए अहमदाबाद शहर को बधाई देते हुए कहा कि शहर में ओवरब्रिज के नीचे छोटे खेल परिसर, पुस्तकालय, ओपन जिम और योग परिसर बनाकर अहमदाबाद अनेक शहरों को प्रेरणा दे रहा है।शाह ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, तब गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को हरित लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए हम सभी को कमर कसनी होगी, इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से 5 से 50 पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने का भी संकल्प लेने का अनुरोध किया।

कॉमनवेल्थ गेम्स से शहर के विकास को मिलेगी गति: सीएम

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद को मिली है। इसके कारण अहमदाबाद शहर में विकास की गति दुगुनी होगी। आने वाले दिनों में अनेक विश्व स्तरीय परियोजनाएं साकार होंगी और अहमदाबाद देश के स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों के परिणामस्वरूप अमृतकाल में अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है। महापौर प्रतिभा जैन ने स्वागत भाषण दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

07 Dec 2025 10:46 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / कॉमनवेल्थ 2030 के साथ 2036 में ओलंपिक के लिए भी अहमदाबाद तैयार: शाह

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद: दो हजार से अधिक लोगों को खुद के घर की सौगात

अहमदाबाद

Gujarat: सात दिन में पकड़ी पांच करोड़ से ज्यादा की शराब

liqur
समाचार

कठाणा गांव से 5 साल बाद फिर दौड़ी ट्रेन, सांसद ने दिखाई हरी झंडी

अहमदाबाद

मोदी सरकार ने पहली बार लोकतंत्र में लागू किया महिलाओं का आरक्षण : गरासिया

अहमदाबाद

पाटण : शराब सहित 1 करोड़ का मुद्दामाल जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.