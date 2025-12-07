कॉमनवेल्थ 2030 के साथ 2036 में ओलंपिक के लिए भी अहमदाबाद तैयार: शाह

Ahmedabad. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के लोगों को 1507 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बगल में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनने के साथ-साथ खेल क्षेत्र में अनेक सुविधाओं के विकास के कारण अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी मिली है। साथ ही, अहमदाबाद ने आगामी 2029 में दुनिया भर के पुलिस और फायर ब्रिगेड जवानों की खेल स्पर्धाओं और लगभग 13 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के साथ 2036 ओलंपिक के लिए तैयारी की है।उन्होंने शहर के गोता क्षेत्र के देवनगर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की नींव भी रखी। उन्होंने कहा कि जीतने का जुनून और हार में निराश नहीं होने के संस्कार भी खेलों से मिल रहे हैं।