कॉमनवेल्थ 2030 के साथ 2036 में ओलंपिक के लिए भी अहमदाबाद तैयार: शाह

Ahmedabad. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के लोगों को 1507 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बगल में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनने के साथ-साथ खेल क्षेत्र में अनेक सुविधाओं के विकास के कारण अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी मिली है। साथ ही, अहमदाबाद ने आगामी 2029 में दुनिया भर के पुलिस और फायर ब्रिगेड जवानों की खेल स्पर्धाओं और लगभग 13 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के साथ 2036 ओलंपिक के लिए तैयारी की है।उन्होंने शहर के गोता क्षेत्र के देवनगर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की नींव भी रखी। उन्होंने कहा कि जीतने का जुनून और हार में निराश नहीं होने के संस्कार भी खेलों से मिल रहे हैं।
शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अनेक खेल परिसरों सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनके चलते खिलाड़ी पांच किलोमीटर के दायरे में इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी प्रतिभा को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने जगह के सदुपयोग के लिए अहमदाबाद शहर को बधाई देते हुए कहा कि शहर में ओवरब्रिज के नीचे छोटे खेल परिसर, पुस्तकालय, ओपन जिम और योग परिसर बनाकर अहमदाबाद अनेक शहरों को प्रेरणा दे रहा है।शाह ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, तब गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को हरित लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए हम सभी को कमर कसनी होगी, इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से 5 से 50 पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने का भी संकल्प लेने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद को मिली है। इसके कारण अहमदाबाद शहर में विकास की गति दुगुनी होगी। आने वाले दिनों में अनेक विश्व स्तरीय परियोजनाएं साकार होंगी और अहमदाबाद देश के स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों के परिणामस्वरूप अमृतकाल में अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है। महापौर प्रतिभा जैन ने स्वागत भाषण दिया।
