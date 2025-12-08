Gujarat: निवेश के बहाने 26 करोड़ की साइबर ठगी के आरोप में सात गिरफ्तार

Ahmedabad. निवेश के बहाने 26 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को पकड़ा है।गुजरात पुलिस के गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि राजकोट में दबिश देकर सात आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से आठ मोबाइल फोन मिले, छह डेबिटकार्ड, दो चेकबुक, दो पासबुक और एक सिमकार्ड जब्त किया गया है।
पकड़े गए आरोपियों अमीन शाहमदार (26), अब्दुलगनी डांगशिया (21), भाविन करंगिया (22), आशिफ थयम (30), अनीश नरसीदाणी (23), हिरेन पित्रोडा, अमन उर्फ साकिल चोटलिया (25) शामिल हैं।
साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत 10 दिन पहले गांधीनगर स्थित सेंटर में इस संबंध में पीडि़त की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें बताया कि अज्ञात नंबर से वॉट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया। शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी फाइनलटो की फर्जी वेबपेज लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन कराया। निवेश के लिए अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी भेजकर उसमें 500 डॉलर का निवेश करने पर 101 डॉलर का मुनाफा वर्चुअल वॉलेट में दिखाया। विश्वास जीतने के लिए शातिर आरोपियों ने शिकायतकर्ता को पहले 43500 रुपए निकालने भी दिए। उसके बाद शिकायतकर्ता से अलग-अलग चार्ज और अन्य बहानों से 26.26 करोड़ रुपए ऐंठ लिए।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से अमन उर्फ साकिल चोटलिया मुख्य आरोपी है। राजकोट कोठारिया रोड पर न्यू सागर सोसाइटी निवासी अमन ही इन सब आरोपियों के पास से ठगी के जमा हुए पैसों को कलेक्ट करता था। फिर उसे आंगडि़या और हवाला के जरिए साइबर ठगों के पास भेजता था। अमीन, अब्दुल, भाविन, अनीस, हिरेन ये सभी बैंक खाता धारक हैं, जिन्होंने इस गिरोह को कमीशन पर अकाउंट दिए थे। जबकि आशिफ थयम इंडस इंड बैंक का कर्मचारी है। ये भी इनके साथ लिफ्त था।
