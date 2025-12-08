Gujarat: निवेश के बहाने 26 करोड़ की साइबर ठगी के आरोप में सात गिरफ्तार

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत 10 दिन पहले गांधीनगर स्थित सेंटर में इस संबंध में पीडि़त की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें बताया कि अज्ञात नंबर से वॉट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया। शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी फाइनलटो की फर्जी वेबपेज लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन कराया। निवेश के लिए अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी भेजकर उसमें 500 डॉलर का निवेश करने पर 101 डॉलर का मुनाफा वर्चुअल वॉलेट में दिखाया। विश्वास जीतने के लिए शातिर आरोपियों ने शिकायतकर्ता को पहले 43500 रुपए निकालने भी दिए। उसके बाद शिकायतकर्ता से अलग-अलग चार्ज और अन्य बहानों से 26.26 करोड़ रुपए ऐंठ लिए।