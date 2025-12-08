719 करोड़ की साइबर ठगी के आरोप में 10 गिरफ्तार

पकड़े गए 10 आरोपियों में मुख्य आरोपी भावनगर जिले का वडला निवासी दिव्यराज सिंह झाला है जो दुबई में बैठे साइबर ठग गिरोह (चीनी गिरोह) के साथ सीधे संपर्क में रहता था। ठगे गए पैसों को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए वॉलेट एड्रस देता था। अबूबकर शेख और पार्थ उपाध्याय ये दोनों बैंक के कर्मचारी हैं, जो इस गिरोह को देशभर से साइबर ठगी के जरिए बैंक अकाउंट में जमा हुए रुपयों को निकालने में मदद करते थे। अल्पेश, महेंद्र, प्रतीक, विपुल, जयराज ठगी के लिए बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे और जमा हुए पैसों को अकाउंट से निकालते हैं। तेजस, गुरुपूरबसिंह, जयराज ठगी से मिले पैसों को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने, उसे दुबई में बैठे लोगों तक पहुंचाने में मदद करते थे।