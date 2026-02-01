अंगदान से दो जरूरतमंद मरीजो को मिला नया जीवन

Ahmedabad news: शहर के सिविल अस्पताल में एक उपचाराधीन मरीज को ब्रेनडेड घोषित किए जाने के बाद उनका लीवर और एक किडनी दान में देने से दो जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल गया। अस्पताल में यह 228वां ब्रेनडेड मरीज है।आणंद जिले की उमरेठ तहसील के अरदी गांव निवासी गीरवत सोढा परमार (45) गत 7 फरवरी को नडियाद के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिर पर गहरी चोट लगने के बाद उन्हें पहले नडियाद और फिर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आइसीयू में लगातार उपचार के बावजूद मंगलवार को चिकित्सकों ने उन्हें ब्रेनडेड घोषित किया।