अंधविश्वास, कुरीतियों के उन्मूलन को आगे आए समाज : माली

पालनपुर. प्रदेश के वन एवं पर्यावरण, परिवहन और क्लाइमेट चेंज राज्यमंत्री प्रवीण माली की अध्यक्षता में अंबाजी में बाल विवाह मुक्त भारत की उत्तर गुजरात जोनल कार्यशाला आयोजित की गई।

गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से द्वारा आयोजित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यह आयोजन हुआ।

इस अवसर पर राज्यमंत्री माली ने कहा कि अंधविश्वास, कुरीतियों और नशामुक्ति के उन्मूलन के लिए समाज को आगे आना चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक विकास कार्य हुए हैं, इनमें काशी, उज्जैन, सोमनाथ और अंबाजी कॉरिडोर का विकास भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जीवन में समस्याओं का सामना करके ही व्यक्ति मजबूत बनता है और हमें दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने का कार्य करना चाहिए।

भारत सरकार ने वर्ष 2024 से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर गुजरात के छह जिलों - बनासकांठा, मेहसाणा, पाटण, साबरकांठा, अरवल्ली और वाव-थराद के लिए यह आयोजन किया गया।

इस अवसर पर राज्यमंत्री और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का संकल्प लिया। आयोजन में पालनपुर विधायक अनिकेत ठाकर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन धर्मिष्ठा गज्जर सहित विभिन्न समाज के नेता और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।