8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabd: धोलका में गांजा की बिक्री का पर्दाफाश, दो को पकड़ा

-बैग से पांच लाख का गांजा जब्त, ओडीशा से लेकर आई थी महिला -ग्रामीण एसओजी की टीम ने सूचना के आधार पर केलियावासणा गांव के पास की कार्रवाई

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 08, 2025

Ahmedabad rural police

अहमदाबाद. नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीण पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने दो लोगों को पकड़ा है।

धोलका में गांजा की अवैध बिक्री का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। इनके पास से पांच लाख रुपए का 10 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।ग्रामीण एसओजी के तहत पकड़े गए आरोपियों में धोलका के रनोडा गांव के मूल निवासी फिलहाल केलियावासणा गांव में किराए के मकान में रहने वाला निरंजनगिरी गोस्वामी (40) और ओडीशाके गंजम जिले के मालीसाही कबी सूर्यनगर निवासी सुमित्रा नाहक (42) शामिल हैं।

ओडीशा से ट्रॉली बैग में लेकर आई थी गांजा

एसओजी के तहत उन्हें सूचना मिली थी कि धोलका के केलियावासणा गांव निवासी निरंजनगिरी उसके घर में अवैध रूप से चोरी-छिपे गांजा की बिक्री करता है। यह गांजा ओडिशा से मंगाता है। गांजा लेकर इसकी पत्नी के भाई की पत्नी सुमित्रा केलियावासणा गांव आने वाली है। ऐसे में उस पर नजर रखी। रविवार की सुबह आठ बजे धोलका-बदरखा रोड पर केलियावासणा गांव की मोड पर यह दोनों लाल रंग की ट्रॉली बैग और एक बोरी लेकर घर की ओर जाते नजर आए। ऐसे में इन्हें रोककर इनकी जांच तलाशी ली गई। इनके बैग की जांच करने पर उसमें से 9.960 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत 4.98 लाख रुपए है। ऐसे में इन दोनों को पकड़ लिया। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

08 Dec 2025 08:35 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabd: धोलका में गांजा की बिक्री का पर्दाफाश, दो को पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: निवेश के बहाने 26 करोड़ की साइबर ठगी के आरोप में सात गिरफ्तार

Cid crime
अहमदाबाद

719 करोड़ की साइबर ठगी के आरोप में 10 गिरफ्तार

Cyber fraud
अहमदाबाद

अहमदाबाद: दो हजार से अधिक लोगों को खुद के घर की सौगात

अहमदाबाद

Gujarat: सात दिन में पकड़ी पांच करोड़ से ज्यादा की शराब

liqur
समाचार

कॉमनवेल्थ 2030 के साथ 2036 में ओलंपिक के लिए भी अहमदाबाद तैयार: शाह

Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.