Ahmedabd: धोलका में गांजा की बिक्री का पर्दाफाश, दो को पकड़ा

एसओजी के तहत उन्हें सूचना मिली थी कि धोलका के केलियावासणा गांव निवासी निरंजनगिरी उसके घर में अवैध रूप से चोरी-छिपे गांजा की बिक्री करता है। यह गांजा ओडिशा से मंगाता है। गांजा लेकर इसकी पत्नी के भाई की पत्नी सुमित्रा केलियावासणा गांव आने वाली है। ऐसे में उस पर नजर रखी। रविवार की सुबह आठ बजे धोलका-बदरखा रोड पर केलियावासणा गांव की मोड पर यह दोनों लाल रंग की ट्रॉली बैग और एक बोरी लेकर घर की ओर जाते नजर आए। ऐसे में इन्हें रोककर इनकी जांच तलाशी ली गई। इनके बैग की जांच करने पर उसमें से 9.960 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत 4.98 लाख रुपए है। ऐसे में इन दोनों को पकड़ लिया। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।