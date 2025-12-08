Ahmedabd: धोलका में गांजा की बिक्री का पर्दाफाश, दो को पकड़ा

अहमदाबाद. नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीण पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने दो लोगों को पकड़ा है।
धोलका में गांजा की अवैध बिक्री का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। इनके पास से पांच लाख रुपए का 10 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।ग्रामीण एसओजी के तहत पकड़े गए आरोपियों में धोलका के रनोडा गांव के मूल निवासी फिलहाल केलियावासणा गांव में किराए के मकान में रहने वाला निरंजनगिरी गोस्वामी (40) और ओडीशाके गंजम जिले के मालीसाही कबी सूर्यनगर निवासी सुमित्रा नाहक (42) शामिल हैं।
एसओजी के तहत उन्हें सूचना मिली थी कि धोलका के केलियावासणा गांव निवासी निरंजनगिरी उसके घर में अवैध रूप से चोरी-छिपे गांजा की बिक्री करता है। यह गांजा ओडिशा से मंगाता है। गांजा लेकर इसकी पत्नी के भाई की पत्नी सुमित्रा केलियावासणा गांव आने वाली है। ऐसे में उस पर नजर रखी। रविवार की सुबह आठ बजे धोलका-बदरखा रोड पर केलियावासणा गांव की मोड पर यह दोनों लाल रंग की ट्रॉली बैग और एक बोरी लेकर घर की ओर जाते नजर आए। ऐसे में इन्हें रोककर इनकी जांच तलाशी ली गई। इनके बैग की जांच करने पर उसमें से 9.960 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत 4.98 लाख रुपए है। ऐसे में इन दोनों को पकड़ लिया। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
