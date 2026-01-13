13 जनवरी 2026,

मंगलवार

वाराणसी

वाराणसी से थाईलैंड की सीधी उड़ान शुरू, 9 हजार से भी कम में बैंकॉक यात्रा

Varanasi to Bangkok flights :वाराणसी से थाईलैंड के बैंकॉक के लिए 1 फरवरी 2026 से सीधी उड़ान शुरू हो रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट का किराया 9 हजार रुपये से भी कम रखा गया है।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Ravendra Mishra

Jan 13, 2026

वाराणसी से थाईलैंड की सीधी उड़ान शुरू

वाराणसी से थाईलैंड की उड़ान , फोटो सोर्स -AI

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 फरवरी 2026 से वाराणसी और बैंकॉक के बीच साप्ताहिक सीधी उड़ानों (Non-Stop) की शुरुआत करने की घोषणा की है। इससे यूपी के पूर्वांचल और नज़दीकी राज्यों के यात्रियों को थाईलैंड की यात्रा आसान और किफायती रूप से मिल सकेगी। पहले लखनऊ से बैंकॉक के लिए उड़ानें थीं, लेकिन पैसेंजर्स की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं होने की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं।

वाराणसी से थाईलैंड की उड़ान शुरू

अब कंपनी ने जब सर्वे किया तो पाया कि वाराणसी में थाईलैंड जाने वाले लोगों और वहां से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों की संख्या ज्यादा है। सारनाथ और गया जाने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए वाराणसी एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसको देखते हुए कंपनी ने वाराणसी को नया हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब 1 फरवरी 2026 से यहां से सीधी उड़ान शुरू होगी। इसके लिए बुकिंग खुल चुकी है।

बैंकॉक का किराया 9 हजार रुपये से भी कम

एयरलाइंस ने शुरुआती दौर में टिकट का किराया काफी सस्ता रखा है। यात्री 9,000 रुपये से भी कम में बैंकॉक की टिकट बुक कर सकते हैं। वाराणसी से बैंकॉक (IX-215) की  फ्लाइट दोपहर 12:35 बजे वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और थाईलैंड में शाम 6:05 बजे बैंकॉक में लैंड करेगी। वहीं बैंकॉक से वाराणसी आने वाली फ्लाइट (IX-216) शाम 7:05 बजे बैंकॉक एयरपोर्ट से रवाना होगी और रात 9:35 बजे सीधे वाराणसी पहुंचेगी।

कई लोगों को मिलेगा लाभ

इस एक फ्लाइट के शुरू होने से सिर्फ वाराणसी ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों जैसे बिहार और नेपाल के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। पहले बैंकॉक जाने के लिए लोगों को दिल्ली या कोलकाता के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होता था, पर अब ये परेशानी खत्म हो जाएगी। साथ ही, इससे बनारस के कारोबार को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां के हस्तशिल्प और ताजी सब्जियों को विदेशों में भेजने के लिए कार्गो की सुविधा मिलेगी।

सारनाथ आना अब बेहद आसान

वहीं, थाईलैंड के लोग जो बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उनके लिए सारनाथ आना अब बेहद आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, इस फ्लाइट के सफल रहने की उम्मीद है और भविष्य में यहां से दूसरे देशों के लिए भी सीधे रास्ते खुलेंगे।

Published on:

13 Jan 2026 01:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी से थाईलैंड की सीधी उड़ान शुरू, 9 हजार से भी कम में बैंकॉक यात्रा

