वाराणसी से थाईलैंड की सीधी उड़ान शुरू, 9 हजार से भी कम में बैंकॉक यात्रा

इस एक फ्लाइट के शुरू होने से सिर्फ वाराणसी ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों जैसे बिहार और नेपाल के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। पहले बैंकॉक जाने के लिए लोगों को दिल्ली या कोलकाता के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होता था, पर अब ये परेशानी खत्म हो जाएगी। साथ ही, इससे बनारस के कारोबार को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां के हस्तशिल्प और ताजी सब्जियों को विदेशों में भेजने के लिए कार्गो की सुविधा मिलेगी।