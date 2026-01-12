बुर्का गैंग का आतंक : दुकानदार को बातों में उलझाती, बच्चे से करवाती चोरी… ऐसे हुआ खुलासा

महिलाएं दुकान जा कर अपनी बातों में उलझा कर रखती हैं। वह भी बिना कुछ खरीदे कुछ देर बाद दुकान से बाहर निकल जाती। दुकानदार को जब तक पता चलता है, तब तक यह गैंग मौके से फरार हो चुका होता है। सीसीटीवी में ये महिलाएं कहीं बैग, तो कहीं बर्तन और दूसरा कीमती सामान चोरी करते हुए कैद हुई हैं। इस तरह से चोरी की घटना सुन कर लोगों के मन में डर बन गया है। व्यापारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस गिरोह की तलाश में जुट गई है।