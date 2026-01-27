बिजनौर में रफ्तार का कहर: पुलिया से टकराई तेज रफ्तार कार, दो युवकों की मौके, इलाके में मातम

मृतकों की पहचान शेरकोट थाना क्षेत्र के मोहल्ला खुराड़ा निवासी कैफ पुत्र नफीस और 21 वर्षीय फहीम पुत्र शमीम के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों युवक अविवाहित थे। फहीम हार्डवेयर का काम करता था, जबकि कैफ ब्रश बनाने का कार्य करता था। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल छा गया।