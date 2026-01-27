बिजनौर में रफ्तार का कहर: पुलिया से टकराई तेज रफ्तार कार, दो युवकों की मौके, इलाके में मातम

बिजनौर में रफ्तार का कहर | Image - Pinterest
Bijnor Road Accident: बिजनौर जिले के नगीना-धामपुर मार्ग पर मांझेड़ा चौकी के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर मलबा बिखर गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां कार सवार युवक लहूलुहान हालत में फंसे मिले।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर जिला अस्पताल भेज दिया और दुर्घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए यातायात को सामान्य कराया।
हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। टोल टैक्स से पहले मांझेड़ा चौकी के पास हुए इस हादसे ने कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात बाधित कर दिया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को शांत कराया और क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर सड़क को साफ कराया।
मृतकों की पहचान शेरकोट थाना क्षेत्र के मोहल्ला खुराड़ा निवासी कैफ पुत्र नफीस और 21 वर्षीय फहीम पुत्र शमीम के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों युवक अविवाहित थे। फहीम हार्डवेयर का काम करता था, जबकि कैफ ब्रश बनाने का कार्य करता था। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल छा गया।
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोने को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग