फील्ड ऑफिसर ने तो सिर्फ फांसी लगाने का किया था नाटक; प्रेमिका ने सच में ही लटका दिया

मामले को लेकर CO देश दीपक सिंह ने कहा, '' शीतल डेढ़ सालों से हरिओम के साथ रह रही थी। इस दौरान वह गर्भवती हुई और दिसंबर में उसका गर्भ किसी कारण से गिर गया था। इसके बाद से दोनों के बीच विवाद रहने लगा था। 15 जनवरी के दिन भी दोनों में विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर चली गई और 18 जनवरी को वापस आई थी। इस दौरान रात में एक बार फिर दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई।