बिजनोर

फील्ड ऑफिसर ने तो सिर्फ फांसी लगाने का किया था नाटक; प्रेमिका ने सच में ही लटका दिया

Girlfriend Kills Boyfriend Crime News: फील्ड ऑफिसर और उसकी प्रेमिका लिव-इन में रह रहे थे। फिल्ड ऑफिसर ने जान देने का नाटक करते हुए केबल की मदद से खुद को पंखे पर लटकाने का नाटक किया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

Google source verification

बिजनोर

image

Harshul Mehra

Jan 22, 2026

field officer pretending to hang himself but his girlfriend actually took his life bijnor crime

प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या। फोटो सोर्स-AI

Girlfriend Kills Boyfriend Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। एक निजी कंपनी के फील्ड ऑफिसर की हत्या उसके साथ रहने वाली प्रेमिका ने की थी।

Crime News: प्रेमिका ने ली प्रेमी की जान

दोनों में विवाद के बाद फील्ड ऑफिसर पंखे से लटककर मरने का नाटक करने लगा। इसी दौरान प्रेमिका ने उसे सच में लटका दिया। जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश करते हुए प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है।

UP News: लिव इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका

दरअसल, रायबरेली निवासी हरिओम सिंह बिजनौर में हापुड़ निवासी शीतल के साथ लिव इन में रह रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शीतल है। सोमवार रात शीतल हरिओम को गंभीर हालत में CHC स्याऊ लेकर पहुंची थी। डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Bijnor News: शरीर पर चोट के निशान मिले

जांच के दौरान मृतक के गले और शरीर पर चोट के निशान मिले। जिसके बाद पुलिस की टीम गुत्थी सुलझाने में जुटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हैंगिंग के साथ गला दबाना सामने आया था।

UP Crime: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर CO देश दीपक सिंह ने कहा, '' शीतल डेढ़ सालों से हरिओम के साथ रह रही थी। इस दौरान वह गर्भवती हुई और दिसंबर में उसका गर्भ किसी कारण से गिर गया था। इसके बाद से दोनों के बीच विवाद रहने लगा था। 15 जनवरी के दिन भी दोनों में विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर चली गई और 18 जनवरी को वापस आई थी। इस दौरान रात में एक बार फिर दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई।

इसके बाद हरिओम ने जान देने का नाटक करते हुए विद्युत केबल की मदद से खुद को पंखे पर लटकाने का नाटक किया। शीतल ने गले में फंदा लगाते ही उसके पैरों पर लात मार दी, जिससे वह बेड से नीचे हो और वह फंदे पर लटक गया। इस वजह से उसकी मौत हो गई।''

पहले मां को मारा फिर पत्नी को; 2 बेटों पर भी बेरहम को नहीं आई दया; माथे पर दागा निशाना और खुद….
सहारनपुर
five bodies in one house man shoots his wife mother and sons and then commits suicide saharanpur

22 Jan 2026 03:55 pm

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

