Bijnor Accidents: बिजनौर में 24 घंटे में मौत का तांडव: तीन सड़क हादसों ने छीनी 6 जिंदगियां, पांच घायल

पहला हादसा मंगलवार देर शाम चांदपुर थाना क्षेत्र में हुआ। पोपुलर की लकड़ियों से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हो गई और तिगरी गांव के पास बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव पुठ्ठा निवासी हारून और उनकी लगभग तीन वर्षीय पुत्री महेनूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हारून की मां अनीसा गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।