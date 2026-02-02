2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

बिजनोर

पापा बहू हूं आपकी, फिर भी नहीं माना ससुर…तमंचे की नोक पर किया बलात्कार

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति की बेवफाई की शिकायत करने पर ससुर ने बंदूक दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Anuj Singh

Feb 02, 2026

न्याय मांगने गई बहू के साथ ससुर ने किया रेप

न्याय मांगने गई बहू के साथ ससुर ने किया रेप

Bijnor Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने परिवार के रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। दिल्ली की रहने वाली कमरूनीशा ने बिजनौर शहर कोतवाली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ उसके ही ससुर ने बंदूक के बल पर गलत काम किया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता ने अपने पति की बेवफाई की शिकायत ससुर से की।

11 साल पुरानी शादी

पीड़िता का निकाह करीब 11 साल पहले बिजनौर के मशहूर कारोबारी ज़हीर अहमद के बेटे फरहान से हुआ था। शादी के बाद उनके दो बच्चे भी पैदा हुए। शुरू के सालों में सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन बाद में पति फरहान ने मेरठ की एक महिला से संबंध बना लिए। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो पति ने उसके साथ मारपीट की। उसने घर से निकाल देने की भी धमकी दी। पीड़िता बहुत परेशान हो गई थी।

ससुर से शिकायत की

पति की इन हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने पूरा मामला अपने ससुर ज़हीर अहमद को बताया। वह उम्मीद कर रही थी कि ससुर उसे न्याय दिलाएंगे और बेटे को समझाएंगे। लेकिन आरोप है कि ससुर ने इस शिकायत को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उल्टे उन्होंने पीड़िता को तीसरी पत्नी बनाने का लालच दिया। उन्होंने कहा कि वह उससे निकाह कर लेगा और उसे रख लेगा।

बंदूक दिखाकर दुष्कर्म

जब पीड़िता ने ससुर की इस बात को साफ मना कर दिया तो ससुर बहुत गुस्सा हो गया। आरोप है कि उसने तमंचा निकाला और डराकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। यह घटना बहुत ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाली है। पीड़िता ने यह सब अपनी मां कमरूनीशा को बताया। मां ने तुरंत पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस जांच शुरू

शहर कोतवाली में FIR दर्ज हो गई है। इसमें ससुर ज़हीर अहमद पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग हैरान हैं कि परिवार में कोई अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 01:36 pm

Published on:

02 Feb 2026 01:35 pm

