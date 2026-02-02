पापा बहू हूं आपकी, फिर भी नहीं माना ससुर…तमंचे की नोक पर किया बलात्कार

न्याय मांगने गई बहू के साथ ससुर ने किया रेप
Bijnor Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने परिवार के रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। दिल्ली की रहने वाली कमरूनीशा ने बिजनौर शहर कोतवाली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ उसके ही ससुर ने बंदूक के बल पर गलत काम किया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता ने अपने पति की बेवफाई की शिकायत ससुर से की।
पीड़िता का निकाह करीब 11 साल पहले बिजनौर के मशहूर कारोबारी ज़हीर अहमद के बेटे फरहान से हुआ था। शादी के बाद उनके दो बच्चे भी पैदा हुए। शुरू के सालों में सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन बाद में पति फरहान ने मेरठ की एक महिला से संबंध बना लिए। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो पति ने उसके साथ मारपीट की। उसने घर से निकाल देने की भी धमकी दी। पीड़िता बहुत परेशान हो गई थी।
पति की इन हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने पूरा मामला अपने ससुर ज़हीर अहमद को बताया। वह उम्मीद कर रही थी कि ससुर उसे न्याय दिलाएंगे और बेटे को समझाएंगे। लेकिन आरोप है कि ससुर ने इस शिकायत को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उल्टे उन्होंने पीड़िता को तीसरी पत्नी बनाने का लालच दिया। उन्होंने कहा कि वह उससे निकाह कर लेगा और उसे रख लेगा।
जब पीड़िता ने ससुर की इस बात को साफ मना कर दिया तो ससुर बहुत गुस्सा हो गया। आरोप है कि उसने तमंचा निकाला और डराकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। यह घटना बहुत ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाली है। पीड़िता ने यह सब अपनी मां कमरूनीशा को बताया। मां ने तुरंत पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
शहर कोतवाली में FIR दर्ज हो गई है। इसमें ससुर ज़हीर अहमद पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग हैरान हैं कि परिवार में कोई अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है।
