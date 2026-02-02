पापा बहू हूं आपकी, फिर भी नहीं माना ससुर…तमंचे की नोक पर किया बलात्कार

Bijnor Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने परिवार के रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। दिल्ली की रहने वाली कमरूनीशा ने बिजनौर शहर कोतवाली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ उसके ही ससुर ने बंदूक के बल पर गलत काम किया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता ने अपने पति की बेवफाई की शिकायत ससुर से की।