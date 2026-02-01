UP Budget का बड़ा तोहफा: गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिजनौर, विकास की बढ़ेगी स्पीड!

किसानों के नलकूपों के लिए निशुल्क बिजली योजना को जारी रखने की घोषणा भी बेहद अहम है। जिले में करीब 48 हजार नलकूप हैं, जो सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके अलावा बजट में दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बिजनौर के लगभग 4.25 लाख किसान परिवारों में से अधिकांश किसी न किसी रूप में दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हैं। जिले में तालाबों की अधिक संख्या मत्स्य पालन को भी संभावनाशील क्षेत्र बनाती है। इन योजनाओं से ग्रामीण आय के विविध स्रोत मजबूत होंगे।