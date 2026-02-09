9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

प्राइवेसी के लिए प्राइवेट केबिन में जाते थे कपल्स, पिछे से वेटर रिकार्ड कर लेता था वीडियो, मोबाइल से मिली 200 रिकॉर्डिंग

UP Crime News: 4 फरवरी को एक कपल को शक होने पर रेस्टोरेंट कर्मचारी का मोबाइल चेक किया गया, जिसमें सैकड़ों निजी वीडियो मिले। हंगामे के बाद आरोपी फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Anuj Singh

Feb 09, 2026

बिजनौर रेस्टोरेंट में 200 कपल्स के वीडियो मिले

बिजनौर रेस्टोरेंट में 200 कपल्स के वीडियो मिले

Bijnor Crime News: यूपी केबिजनौर के एक रेस्टोरेंट में प्राइवेसी की उम्मीद लेकर आने वाले प्रेमी जोड़ों को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी निजी पलों पर कोई चोरी-छिपे नजर रखे हुए है। रेस्टोरेंट में खाने-पीने के बहाने आने वाले कपल्स को पैसे लेकर एक प्राइवेट केबिन दिया जाता था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर सीढ़ियों के पास एक छोटा सा कमरा बनाया गया था। इस कमरे में सोफा रखा गया था और इसे प्राइवेट केबिन का रूप दिया गया था, ताकि कपल्स को लगे कि यहां अकेले हैं, लेकिन यही केबिन उनकी प्राइवेसी पर हमला करने का जरिया बन गया।

बैनर में छेद कर मोबाइल से होती थी रिकॉर्डिंग

रेस्टोरेंट का कर्मचारी सतेंद्र इस केबिन के बाहर लगे एक बैनर में छोटा सा छेद करके अंदर मौजूद कपल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। मोबाइल फोन के जरिए यह रिकॉर्डिंग लंबे समय से की जा रही थी और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। 4 फरवरी को एक कपल इस केबिन में मौजूद था। उन्हें कर्मचारी सतेंद्र की हरकतों पर शक हुआ। शक बढ़ने पर कपल ने अपने एक साथी को मौके पर बुलाया और सतेंद्र का मोबाइल चेक किया। मोबाइल देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस एक फोन में 200 से ज्यादा अलग-अलग कपल्स के निजी वीडियो मौजूद थे।

हंगामा और आरोपी का फरार होना

जैसे ही यह बात सामने आई, रेस्टोरेंट में हंगामा मच गया। लोगों के विरोध को देखते हुए आरोपी कर्मचारी सतेंद्र मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइन चौकी प्रभारी कुलबीर सिंह और सीओ सिटी संग्राम सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करवा दिया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली।

रेस्टोरेंट का संचालन और जांच

इस मामले में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि रेस्टोरेंट का संचालन एक महिला करती हैं। उन्होंने कहा कि वह दिनभर कोर्ट में रहती हैं और उन्हें कर्मचारियों की इन हरकतों की कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कर्मचारी सतेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन वीडियो का इस्तेमाल कहीं ब्लैकमेलिंग या किसी अश्लील वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए तो नहीं किया जा रहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Feb 2026 10:58 am

Published on:

09 Feb 2026 10:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / प्राइवेसी के लिए प्राइवेट केबिन में जाते थे कपल्स, पिछे से वेटर रिकार्ड कर लेता था वीडियो, मोबाइल से मिली 200 रिकॉर्डिंग

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर प्रशासन अलर्ट: सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वॉड और मजिस्ट्रेट तैनात; नकल पर जीरो टॉलरेंस

bijnor up board exam preparations 2026
बिजनोर

‘2027 में मेरे बिना एक सीट जीत जाना तो मान लूंगी तुम नेता हो’, रोहिणी घावरी का चंद्रशेखर पर कटाक्ष

बिजनोर

सीएम की सख्ती के बाद बिजनौर प्रशासन अलर्ट: चाइनीज मांझे पर चलाया अभियान, दुकानदारों को दी चेतावनी

bijnor chinese manjha ban alert
बिजनोर

Bijnor Accidents: बिजनौर में 24 घंटे में मौत का तांडव: तीन सड़क हादसों ने छीनी 6 जिंदगियां, पांच घायल

Rewa Incident Audi Car Crash
बिजनोर

हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने वाले कुत्ते की ‘घर वापसी’ तय, बिजनौर में जश्न का माहौल

bijnor temple dog returns after treatment
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.