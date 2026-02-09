प्राइवेसी के लिए प्राइवेट केबिन में जाते थे कपल्स, पिछे से वेटर रिकार्ड कर लेता था वीडियो, मोबाइल से मिली 200 रिकॉर्डिंग

Bijnor Crime News: यूपी केबिजनौर के एक रेस्टोरेंट में प्राइवेसी की उम्मीद लेकर आने वाले प्रेमी जोड़ों को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी निजी पलों पर कोई चोरी-छिपे नजर रखे हुए है। रेस्टोरेंट में खाने-पीने के बहाने आने वाले कपल्स को पैसे लेकर एक प्राइवेट केबिन दिया जाता था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर सीढ़ियों के पास एक छोटा सा कमरा बनाया गया था। इस कमरे में सोफा रखा गया था और इसे प्राइवेट केबिन का रूप दिया गया था, ताकि कपल्स को लगे कि यहां अकेले हैं, लेकिन यही केबिन उनकी प्राइवेसी पर हमला करने का जरिया बन गया।