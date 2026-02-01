बिजनौर में किन्नरों का घमासान, लापरवाही पड़ी भारी: SP ने शहर कोतवाल को किया सस्पेंड

SP Suspends Inspector Bijnor: बिजनौर शहर कोतवाली में किन्नरों के दो गुटों के बीच हुआ विवाद अब पुलिस विभाग के लिए बड़ी कार्रवाई का कारण बन गया है। दो साल से चल रहे क्षेत्रीय वर्चस्व के विवाद ने मंगलवार को उस समय उग्र रूप ले लिया जब दोनों पक्ष थाने परिसर में ही आमने-सामने आ गए। मारपीट और हंगामे की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी अभिषेक झा ने शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।