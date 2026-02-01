वर्दी में महिला सिपाही और हेड कांस्टेबल के कई अश्लील वीडियो आए सामने, विभाग ने शुरू की जांच

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो की संख्या पांच है। इनमें महिला कांस्टेबल के पुलिस वर्दी में दिखाई देने की बात सामने आने से मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। वीडियो सार्वजनिक होते ही आम नागरिकों से लेकर उच्च पुलिस अधिकारियों तक इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के कारण विभाग को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।