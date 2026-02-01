11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

बिजनोर

वर्दी में महिला सिपाही और हेड कांस्टेबल के कई अश्लील वीडियो आए सामने, विभाग ने शुरू की जांच

Bijnor Police Video Viral Case : यूपी के बिजनौर का रेहड़ थाना इस समय चर्चा में है। वजह है कि यहां के हेड कांस्टेबल और महिला सिपाही के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना।

बिजनोर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 11, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, PC-Patrika

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की पुलिस इस समय चर्चा में है। यहां रेहड़ थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल के कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो की संख्या पांच है। इनमें महिला कांस्टेबल के पुलिस वर्दी में दिखाई देने की बात सामने आने से मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। वीडियो सार्वजनिक होते ही आम नागरिकों से लेकर उच्च पुलिस अधिकारियों तक इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के कारण विभाग को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

एसपी ने की तत्काल कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी बिजनौर अभिषेक झा ने तुरंत संज्ञान लिया और दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जांच में जुटा विभाग

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि वीडियो कब और किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किए गए। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि इन्हें सोशल मीडिया पर किसने और कैसे वायरल किया। जरूरत पड़ने पर साइबर सेल की मदद से तकनीकी जांच कर वीडियो के स्रोत और प्रसार की पूरी कड़ी खंगाली जाएगी।

अनुशासन को लेकर सख्त रुख

घटना के बाद पुलिस विभाग ने अनुशासन के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मी निलंबित हैं और मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Feb 2026 08:22 pm

Published on:

11 Feb 2026 08:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / वर्दी में महिला सिपाही और हेड कांस्टेबल के कई अश्लील वीडियो आए सामने, विभाग ने शुरू की जांच

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

