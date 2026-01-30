30 जनवरी 2026,

बिजनोर

शराब पार्टी बनी मातम: बिजनौर में जाम के साथ थम गई सांसें, तीन दोस्त जिंदगी और मौत के बीच

Bijnor News: नजीबाबाद में शराब पार्टी के दौरान युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि तीन दोस्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस और आबकारी विभाग जहरीली शराब की आशंका पर जांच में जुटे हुए हैं।

बिजनोर

image

Mohd Danish

Jan 30, 2026

bijnor alcohol party death news

बिजनौर में जाम के साथ थम गई सांसें | Image - FB/@BijnorPolice

Alcohol Party Death Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दोस्तों के साथ मनाई जा रही शराब पार्टी अचानक मातम में बदल गई।

नजीबाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर चार युवक देर रात शराब और नॉनवेज के साथ जश्न मना रहे थे, तभी अचानक एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर में उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए।

एक मौत, तीन जिंदगियां अस्पताल में भर्ती

मृतक की पहचान नौशाद के रूप में हुई है। उसके साथ मौजूद तीन अन्य दोस्तों की भी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। घबराए परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दो युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, तीनों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

जहरीली शराब की आशंका से प्रशासन अलर्ट

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मामले की गहराई से जांच की जाए और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सबूत

पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने घटनास्थल से बीयर और शराब की बोतलें, खाने-पीने का सामान और अन्य संबंधित सामग्री जब्त कर जांच के लिए भेज दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर यह पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि शराब में किसी प्रकार का जहरीला तत्व तो मौजूद नहीं था। अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

इलाके में दहशत, परिजनों में कोहराम

इस घटना के बाद नजीबाबाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह जहरीली शराब का मामला निकला, तो यह प्रशासन और आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी।

कानूनी कार्रवाई के संकेत

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग यह भी पता लगाने में जुटा है कि शराब कहां से खरीदी गई थी और उसका स्रोत क्या था। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध शराब की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

30 Jan 2026 03:08 pm

