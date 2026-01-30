शराब पार्टी बनी मातम: बिजनौर में जाम के साथ थम गई सांसें, तीन दोस्त जिंदगी और मौत के बीच

पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने घटनास्थल से बीयर और शराब की बोतलें, खाने-पीने का सामान और अन्य संबंधित सामग्री जब्त कर जांच के लिए भेज दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर यह पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि शराब में किसी प्रकार का जहरीला तत्व तो मौजूद नहीं था। अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।