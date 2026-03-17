मनरेगा में बदलाव बना सियासी तूफान: बिजनौर में कांग्रेस का विरोध मार्च, ग्रामीण रोजगार पर खतरे का आरोप

Congress Protest Mgnrega Bijnor: बिजनौर में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में किए गए प्रस्तावित बदलावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की और नए विधेयक ‘विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण’ (VB-G RAM G) को वापस लेने की मांग उठाई।