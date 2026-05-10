सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती, आरबीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर बिजनौर के युवक से लाखों की ठगी

RBI Job Fraud Bijnor:बिजनौर जिले के हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव खेड़की टप्पा निवासी अनिल कुमार के साथ आरबीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपये की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अनिल कुमार की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र निवासी पुष्पेंद्र अग्निहोत्री से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन धीरे-धीरे आरोपी ने खुद को प्रभावशाली और ऊंचे संपर्क वाला व्यक्ति बताकर अनिल का भरोसा जीत लिया।