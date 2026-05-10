बिजनौर जिला कारागार में फंदे पर लटका मिला हिस्ट्रीशीटर, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

इसी दौरान बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी की गाड़ी जाम में फंस गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई महिलाएं गाड़ी के आगे लेट गईं और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने गाड़ी पर लगे स्टार को तोड़ दिया और वाहन पर मुक्के भी मारे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को डीआईजी की सुरक्षा के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब दस मिनट की कोशिश के बाद पुलिस ने भीड़ को हटाकर किसी तरह डीआईजी की गाड़ी को वहां से निकाला।