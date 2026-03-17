ड्यूटी के बीच थम गई दरोगा की सांस: बिजनौर में हार्ट अटैक से मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Sub Inspector Heart Attack Death Bijnor: बिजनौर के नगीना देहात थाने में तैनात दरोगा सुनील कुमार की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सोमवार रात करीब 9 बजे वह एक होमगार्ड के साथ क्षेत्र में किसी घटना के संबंध में निकल रहे थे, तभी रास्ते में उनकी हालत अचानक खराब हो गई। साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को गंभीर समझते हुए उन्हें नजीबाबाद के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।