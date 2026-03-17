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ड्यूटी के बीच थम गई दरोगा की सांस: बिजनौर में हार्ट अटैक से मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में तैनात दरोगा सुनील कुमार की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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बिजनोर

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Mohd Danish

Mar 17, 2026

bijnor sub inspector heart attack death

ड्यूटी के बीच थम गई दरोगा की सांस..

Sub Inspector Heart Attack Death Bijnor: बिजनौर के नगीना देहात थाने में तैनात दरोगा सुनील कुमार की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सोमवार रात करीब 9 बजे वह एक होमगार्ड के साथ क्षेत्र में किसी घटना के संबंध में निकल रहे थे, तभी रास्ते में उनकी हालत अचानक खराब हो गई। साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को गंभीर समझते हुए उन्हें नजीबाबाद के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

डॉक्टरों ने बताया हार्ट अटैक

नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। नगीना क्षेत्राधिकारी अंजनेय कुमार, अपराध निरीक्षक योगेंद्र कुमार और नगीना देहात थानाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद परिजनों को भी तत्काल सूचना दे दी गई।

शामली के निवासी थे दरोगा

दरोगा सुनील कुमार मूल रूप से शामली जिले के दयानंदनगर क्षेत्र के रहने वाले थे। हालांकि, पिछले करीब 20 वर्षों से वह मेरठ के एकता नगर में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव व रिश्तेदारों में शोक का माहौल है।

तीन दशक लंबी सेवा, कई जिलों में निभाई जिम्मेदारी

सुनील कुमार ने वर्ष 1991 में पुलिस सेवा जॉइन की थी और करीब 30 वर्षों तक ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग 14 साल पहले उन्हें उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। इससे पहले वह बरेली जिले में तैनात रहे और इसी साल जनवरी में उनका तबादला नगीना देहात थाने में हुआ था। उनकी कार्यशैली और अनुशासन को लेकर विभाग में उनकी अलग पहचान थी।

पुलिस विभाग में शोक की लहर

दरोगा सुनील कुमार के निधन से पुलिस विभाग ने एक कर्तव्यनिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को खो दिया है। उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने की शक्ति देने की कामना की है।

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Updated on:

17 Mar 2026 02:53 pm

Published on:

17 Mar 2026 02:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / ड्यूटी के बीच थम गई दरोगा की सांस: बिजनौर में हार्ट अटैक से मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

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