मंदिर में ‘परिक्रमा’ करता बेजुबान बना चमत्कार, धरती के भगवान ने दिमाग का ऑपरेशन कर बचाई जान?

कुत्ते की पूजा करते लोग फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
यूपी के बिजनौर जिले में मंदिर के चारों ओर घूमते एक कुत्ते का वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। लोग इसे चमत्कार मान बैठे, लेकिन जांच में सच कुछ और निकला। समय पर इलाज से कुत्ते की जान बच गई।
बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र के गांव नंदपुर में पिछले दिनों एक अनोखा मामला सामने आया था। गांव के एक मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर लगातार गोल-गोल घूमते एक कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। वहां के लोगों ने इसे धार्मिक चमत्कार मान लिया। कुत्ते की पूजा-अर्चना शुरू कर दी। लोग उसे फूल, प्रसाद और चढ़ावा तक देने लगे।
गांव वालों ने इस कुत्ते को प्यार से ‘भैरव’ नाम दे दिया। कुछ लोगों ने कुत्ते की बेहतर सेहत के लिए भंडारे का आयोजन भी किया। हालांकि, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ पशु चिकित्सकों और पशु प्रेमियों को शक हुआ कि कुत्ते का यह व्यवहार किसी बीमारी की वजह से हो सकता है।
इसके बाद पशु चिकित्सकों की एक टीम गांव पहुंची। कुत्ते की जांच की। शुरुआती जांच में ही उन्हें अंदाजा हो गया कि मामला धार्मिक नहीं, बल्कि चिकित्सकीय है। कुत्ते को तुरंत इलाज के लिए नोएडा ले जाया गया। और बाद में दिल्ली के डॉक्टरों से भी परामर्श लिया गया।
डॉक्टरों ने बताया कि कुत्ता एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित था। जिसके कारण वह लगातार गोल-गोल घूम रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उसे बैक्टीरियल संक्रमण हुआ था। जो संभवतः कीड़े के काटने से फैला और दिमाग को प्रभावित कर गया।
नोएडा के शिवालय एनिमल सेंटर में डॉक्टरों ने कुत्ते का ऑपरेशन किया। समय पर सर्जरी और इलाज मिलने से उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ। अब कुत्ता पहले से काफी बेहतर है। डॉक्टरों के अनुसार उसे जल्द ही बिजनौर वापस भेजा जा सकता है।
डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि किसी जानवर के असामान्य व्यवहार को चमत्कार से जोड़ने के बजाय तुरंत विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। सही समय पर इलाज मिलने से न सिर्फ जान बचती है। बल्कि बेवजह की गलतफहमियों से भी बचा जा सकता है।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
