मंदिर में ‘परिक्रमा’ करता बेजुबान बना चमत्कार, धरती के भगवान ने दिमाग का ऑपरेशन कर बचाई जान?

बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र के गांव नंदपुर में पिछले दिनों एक अनोखा मामला सामने आया था। गांव के एक मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर लगातार गोल-गोल घूमते एक कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। वहां के लोगों ने इसे धार्मिक चमत्कार मान लिया। कुत्ते की पूजा-अर्चना शुरू कर दी। लोग उसे फूल, प्रसाद और चढ़ावा तक देने लगे।