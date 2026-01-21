बिजनौर में मालगाड़ी का इंजन फेल: वंदे भारत और लिंक एक्सप्रेस एक घंटे तक थमी रहीं, यात्री बेहाल

Freight train engine failure Bijnor: बिजनौर जिले के नगीना-धामपुर रेलखंड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सरकंडा चकराजमल रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी का इंजन अचानक फेल हो गया। यह रेलखंड सिंगल लाइन होने के कारण पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे दोनों दिशाओं में आने-जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। इंजन खराब होने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और यात्री ट्रेनों को एहतियातन विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया।