बिजनौर में मालगाड़ी का इंजन फेल: वंदे भारत और लिंक एक्सप्रेस एक घंटे तक थमी रहीं, यात्री बेहाल

बिजनौर में मालगाड़ी का इंजन फेल
Freight train engine failure Bijnor: बिजनौर जिले के नगीना-धामपुर रेलखंड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सरकंडा चकराजमल रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी का इंजन अचानक फेल हो गया। यह रेलखंड सिंगल लाइन होने के कारण पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे दोनों दिशाओं में आने-जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। इंजन खराब होने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और यात्री ट्रेनों को एहतियातन विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया।
देहरादून से मुरादाबाद जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका धामपुर स्टेशन पर कोई निर्धारित ठहराव नहीं है, उसे भी मजबूरी में प्लेटफॉर्म पर रोकना पड़ा। ट्रेन लगभग एक घंटे तक धामपुर में खड़ी रही। वहीं, नगीना रेलवे स्टेशन पर लिंक एक्सप्रेस करीब 45 मिनट तक रुकी रही, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा।
ट्रेनों के अचानक रुकने से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। कई यात्रियों ने समय पर स्पष्ट जानकारी न मिलने पर रेलवे प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। यात्रियों का कहना था कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि ट्रेन कितनी देर तक रुकी रहेगी, जिससे आगे की यात्रा की योजना बनाना मुश्किल हो गया।
मालगाड़ी के इंजन फेल होने की पुष्टि होते ही रेलवे ने तुरंत वैकल्पिक इंजन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की। स्योहारा के पास सरकंडा चकराजमल स्टेशन पर मालगाड़ी में नया इंजन लगाया गया। सुरक्षा जांच और लाइन क्लियर होने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद रेल यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया गया और सभी रुकी हुई ट्रेनों को रवाना किया गया।
इस घटना ने एक बार फिर सिंगल लाइन रेलखंड की सीमाओं को उजागर कर दिया। एक ट्रेन के रुकते ही पूरा सेक्शन ठप हो जाना यात्रियों और रेलवे दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने भविष्य में इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं और तकनीकी सुधार की मांग की है।
