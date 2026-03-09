मुंबई में बिजनौर के युवक की बेरहमी से हत्या: ओला टैक्सी ड्राइवर को चाकुओं से गोदा, 90 किमी दूर खाई में मिला शव

शुक्रवार रात करीब 8 बजे नासिर की टैक्सी उसी स्थान पर लावारिस हालत में खड़ी मिली, जहां से उसने सवारी बुकिंग ली थी। नासिर के बड़े भाई आमिर ने जब फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद लोकेशन ट्रैक की गई तो पता चला कि कार वहीं खड़ी है। जब आमिर मौके पर पहुंचे तो नासिर कार में नहीं था, लेकिन गाड़ी के अंदर खून फैला हुआ था। कार के अंदर से नासिर की चप्पल और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई।