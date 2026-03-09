9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

दिल्ली से लखीमपुर खीरी जा रही बस पीलीभीत- पूरनपुर हाईवे पर खाई में पलटी 15 से ज्यादा घायल; तीन के पैर कटे

दिल्ली से लखीमपुर लौट रहे यात्रियों की बस तड़के पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे पर खाई में पलट गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जबकि तीन यात्रियों के पैर कट गए। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा?

2 min read
Google source verification

लखीमपुर खेरी

image

Mahendra Tiwari

Mar 09, 2026

Accident

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

दिल्ली से लखीमपुर और बहराइच लौट रहे यात्रियों की बस सोमवार तड़के पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। अचानक हुए इस हादसे से बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में 15 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनमें तीन लोगों के पैर तक कट गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सोमवार तड़के पीलीभीत जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां पलभर में चिंता में बदल दीं। दिल्ली से लखीमपुर और बहराइच के अलग-अलग गांवों के करीब 35 से 40 यात्रियों को लेकर एक निजी ट्रैवल कंपनी की बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। अधिकतर यात्री रातभर का सफर तय कर घर पहुंचने की उम्मीद में बैठे थे। लेकिन रास्ते में ही एक बड़ा हादसा हो गया।

सोमवार सुबह तड़के हुआ हादसा चीख- पुकार के बीच 15 घायल

जानकारी के अनुसार, करीब साढ़े तीन बजे बस पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे पर गजरौला थाना क्षेत्र के गांव कैंच के पास पहुंची ही थी कि अचानक चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका। तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खाई में पलट गई। बस पलटते ही अंदर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और चारों तरफ मदद के लिए चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया

कुछ यात्री किसी तरह टूटे शीशों और मुड़े हुए दरवाजों के बीच से बाहर निकल आए। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अंदर फंसे घायलों को बाहर निकालना शुरू किया। इसी दौरान किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। खबर मिलते ही गजरौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया।

ये लोग हुए घायल

हादसे में पारुल (25) पत्नी दीपक निवासी बहराइच, बानो (50) पत्नी तस्सुन, चार वर्षीय दृष्टि पुत्री दुखहरण, नेपाल निवासी लक्ष्मी, लखीमपुर खीरी के सनी (18) और अजय पुत्र जय भगवान समेत करीब 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें तीन यात्रियों के पैर कट जाने की बात भी सामने आई है। जबकि कई अन्य को गहरी चोटें आई हैं।
घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ यात्रियों का आरोप है कि बस चालक नशे में था। जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 09:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / दिल्ली से लखीमपुर खीरी जा रही बस पीलीभीत- पूरनपुर हाईवे पर खाई में पलटी 15 से ज्यादा घायल; तीन के पैर कटे

बड़ी खबरें

View All

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के पेट्रोल पंपों पर लगी कतारें, बड़े कैन और ड्रम लेकर पहुंचे लोग… जानें क्या हुआ ऐसा

rumor for fuel
लखीमपुर खेरी

खीरी में दर्दनाक हादसा: घर के बाहर खेल रही दो साल की बच्ची ट्रैक्टर की चपेट में, चालक फरार

घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखीमपुर खेरी

बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं के साथ भीषण सड़क हादसा, 1 मौत…कई गंभीर घायल , हाईवे पर मची अफरातफरी

बोर्ड परीक्षा जा रहे छात्रों की टाटा मैजिक और ट्रक की टक्कर
लखीमपुर खेरी

UP Board Exam 2026: तिलक-मिठाई से शुरू हुई यूपी बोर्ड एग्जाम, लखीमपुर में छात्रों ने किया हंगामा

UP Board Exam 2026 की शुरुआत
लखीमपुर खेरी

PDA में D का मतलब कभी डिंपल तो कभी…, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का चूं-चूं मुरब्बा है पीडीए

swami prasad maurya took dig at akhilesh yadav know what say about dimple yadav
लखीमपुर खेरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.