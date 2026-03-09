दिल्ली से लखीमपुर खीरी जा रही बस पीलीभीत- पूरनपुर हाईवे पर खाई में पलटी 15 से ज्यादा घायल; तीन के पैर कटे

हादसे में पारुल (25) पत्नी दीपक निवासी बहराइच, बानो (50) पत्नी तस्सुन, चार वर्षीय दृष्टि पुत्री दुखहरण, नेपाल निवासी लक्ष्मी, लखीमपुर खीरी के सनी (18) और अजय पुत्र जय भगवान समेत करीब 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें तीन यात्रियों के पैर कट जाने की बात भी सामने आई है। जबकि कई अन्य को गहरी चोटें आई हैं।

घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ यात्रियों का आरोप है कि बस चालक नशे में था। जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।