Accident: खीरी में दर्दनाक हादसा: घर के बाहर खेल रही दो साल की बच्ची ट्रैक्टर की चपेट में, चालक फरार

मासूम अवनी की दर्दनाक मौत के बाद बिलहरी गांव पूरी तरह शोक में डूब गया है। घर-घर में इस हादसे की चर्चा हो रही है और हर कोई परिवार के दुख में सहभागी बन रहा है। रविवार की खुशहाल दोपहर कुछ ही क्षणों में मातम में बदल गई। मासूम की असमय मौत ने सभी को झकझोर दिया और गांव में लंबे समय तक इस दर्दनाक घटना की याद बनी रहेगी। पुलिस अब फरार चालक की गिरफ्तारी और मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है, जबकि परिवार और गांव के लोग इस असहनीय दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।