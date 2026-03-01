1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

Accident: खीरी में दर्दनाक हादसा: घर के बाहर खेल रही दो साल की बच्ची ट्रैक्टर की चपेट में, चालक फरार

Kheri News : खीरी जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव में घर के बाहर खेल रही दो वर्षीय मासूम बच्ची ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

3 min read
Google source verification

लखीमपुर खेरी

image

Ritesh Singh

Mar 01, 2026

घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Accident Today: नीमगांव थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव में रविवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। घर के बाहर खेल रही दो वर्षीय मासूम बच्ची ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल फैल गया।

खेलते-खेलते सड़क पर पहुंची मासूम

जानकारी के अनुसार बिलहरी गांव निवासी दीनदयाल की करीब दो वर्षीय पुत्री अवनी रविवार लगभग तीन बजे अपने घर के दरवाजे के बाहर खेल रही थी। परिवार के सदस्य घर के भीतर दैनिक कार्यों में व्यस्त थे।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खेलते-खेलते बच्ची अचानक घर के सामने से गुजर रही सड़क पर पहुंच गई। उसी समय गांव की ओर से आ रहा एक ट्रैक्टर तेज रफ्तार में वहां पहुंचा और चालक बच्ची को देख नहीं सका। देखते ही देखते ट्रैक्टर का पहिया मासूम के ऊपर से गुजर गया। हादसा इतना भयावह था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।

चीख-पुकार से गूंज उठा गांव

घटना होते ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची को घायल अवस्था में उठाया गया, परंतु उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव की महिलाएं और परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। ग्रामीणों का कहना है कि हादसा कुछ ही सेकंड में हुआ और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार

हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक वाहन वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिकंदराबाद चौकी प्रभारी बृजेश कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लिया

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया। कुछ ही देर बाद नीमगांव थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार गौतम भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रैक्टर चालक गांव का ही निवासी है। उसकी पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

ग्रामीणों में आक्रोश, सुरक्षा पर सवाल

हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। लोगों ने गांव की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों के संचालन को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की संकरी गलियों में ट्रैक्टर और भारी वाहन अक्सर तेज गति से चलते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा खतरे में रहती है। कई ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव के अंदर वाहनों की गति नियंत्रित करने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मासूम अवनी परिवार की इकलौती संतान बताई जा रही है। उसकी अचानक मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजन बार-बार यही कह रहे थे कि कुछ ही देर पहले बच्ची हंसते-खेलते घर के बाहर खेल रही थी और देखते ही देखते जिंदगी छिन गई। गांव के लोगों ने बताया कि बच्ची बेहद चंचल और सभी की लाडली थी। उसकी मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चालक के पकड़े जाने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन के दस्तावेज और मालिक की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हादसे चिंता का विषय

यह घटना एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर करती है। गांवों में बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी और भारी वाहनों की आवाजाही अक्सर हादसों का कारण बनती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गांवों में स्पीड लिमिट लागू की जाए। आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों पर नियंत्रण हो। जागरूकता अभियान चलाए जाएं। स्कूलों और पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए

प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव के मुख्य मार्गों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और भारी वाहनों की आवाजाही के लिए समय निर्धारित किया जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा हो सकते हैं।

शोक में डूबा बिलहरी गांव

मासूम अवनी की दर्दनाक मौत के बाद बिलहरी गांव पूरी तरह शोक में डूब गया है। घर-घर में इस हादसे की चर्चा हो रही है और हर कोई परिवार के दुख में सहभागी बन रहा है। रविवार की खुशहाल दोपहर कुछ ही क्षणों में मातम में बदल गई। मासूम की असमय मौत ने सभी को झकझोर दिया और गांव में लंबे समय तक इस दर्दनाक घटना की याद बनी रहेगी। पुलिस अब फरार चालक की गिरफ्तारी और मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है, जबकि परिवार और गांव के लोग इस असहनीय दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Police Encounter: हरदोई मुठभेड़ में तीन इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस सिपाही सहित आरोपी घायल
हरदोई
हरदोई में पुलिस मुठभेड़: 25-25 हजार के तीन इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक सिपाही घायल (Source: Police Media Cell)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 09:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / Accident: खीरी में दर्दनाक हादसा: घर के बाहर खेल रही दो साल की बच्ची ट्रैक्टर की चपेट में, चालक फरार

बड़ी खबरें

View All

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं के साथ भीषण सड़क हादसा, 1 मौत…कई गंभीर घायल , हाईवे पर मची अफरातफरी

बोर्ड परीक्षा जा रहे छात्रों की टाटा मैजिक और ट्रक की टक्कर
लखीमपुर खेरी

UP Board Exam 2026: तिलक-मिठाई से शुरू हुई यूपी बोर्ड एग्जाम, लखीमपुर में छात्रों ने किया हंगामा

UP Board Exam 2026 की शुरुआत
लखीमपुर खेरी

PDA में D का मतलब कभी डिंपल तो कभी…, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का चूं-चूं मुरब्बा है पीडीए

swami prasad maurya took dig at akhilesh yadav know what say about dimple yadav
लखीमपुर खेरी

तेंदुए का बढ़ा आतंक: पिता की आंखों के सामने 4 साल के मासूम का हुआ शिकार

तेंदुए ने 4 साल के मासूम का किया शिकार
लखीमपुर खेरी

लखीमपुर खीरी का मैगलगंज बना गुलाब-जामुन की पहचान, 1941 से चली आ रही मिठास की ऐतिहासिक कहानी

गुलाब-जामुन का शहर: मैगलगंज की मिठास, आजादी से पहले शुरू हुई एक ऐतिहासिक विरासत (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखीमपुर खेरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.