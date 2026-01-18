Taste of UP: लखीमपुर खीरी का मैगलगंज बना गुलाब-जामुन की पहचान, 1941 से चली आ रही मिठास की ऐतिहासिक कहानी

Ritesh Singh

Taste of UP Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित एक छोटा-सा कस्बा मैगलगंज, आज पूरे प्रदेश में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। यह पहचान किसी किले, मंदिर या ऐतिहासिक इमारत से नहीं, बल्कि एक मिठाई से जुड़ी है,गुलाब-जामुन। यही वजह है कि मैगलगंज को अब लोग प्यार से ‘गुलाब-जामुन का शहर’ कहने लगे हैं। कस्बे में दाखिल होते ही एक तेज़, मीठी-सी खुशबू हर आने-जाने वाले को अपनी ओर खींच लेती है। सड़क किनारे लगे बोर्ड पर लिखा होता है-मैगलगंज में आपका स्वागत है, गुलाब-जामुन खाकर जाइएगा।”और सच कहें तो, यहां से बिना गुलाब-जामुन खाए लौटना लगभग नामुमकिन है।