Lakhimpur Crime: खीरी में पुलिस का सख्त एक्शन, थाना मैगलगंज पुलिस ने वारंटी अभियुक्त सर्वेश को किया गिरफ्तार

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना मैगलगंज पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त सर्वेश पुत्र रामपाल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई गई है और वह ग्राम खानपुर ग्रन्ट, थाना मैगलगंज, जनपद खीरी का निवासी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0न0 196/2019, अपराध संख्या 565/2018, धारा 324, 323 एवं 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज है। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था और अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था।