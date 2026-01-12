Lakhimpur Crime: खीरी में पुलिस का सख्त एक्शन, थाना मैगलगंज पुलिस ने वारंटी अभियुक्त सर्वेश को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता, न्यायालय भेजा गया अभियुक्त (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Lakhimpur Crime News: जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना मैगलगंज पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस ने एक वांछित एवं वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना मैगलगंज के नेतृत्व में की गई।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना मैगलगंज पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त सर्वेश पुत्र रामपाल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई गई है और वह ग्राम खानपुर ग्रन्ट, थाना मैगलगंज, जनपद खीरी का निवासी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0न0 196/2019, अपराध संख्या 565/2018, धारा 324, 323 एवं 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज है। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था और अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और अभियुक्त की संभावित गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने सुनियोजित ढंग से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को उसके निवास क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं हुआ और पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ अभियुक्त को हिरासत में लिया।
गिरफ्तारी के उपरांत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूर्ण की गईं। इसके बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अभियुक्त को समयबद्ध तरीके से कोर्ट में पेश किया गया है।
जानकारी के अनुसार, अभियुक्त सर्वेश के विरुद्ध दर्ज मामले में मारपीट, जानलेवा हमला एवं गाली-गलौज जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। धारा 324 के तहत खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, धारा 323 के तहत साधारण मारपीट तथा धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने का आरोप दर्ज है। पुलिस के अनुसार, ऐसे मामलों में अभियुक्त का फरार रहना कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है, इसलिए वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस सफल गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम में उप निरीक्षक मनोज सिंह, थाना मैगलगंज,हेड कांस्टेबल वीर प्रताप सरोज, थाना मैगलगंज,कांस्टेबल ईश्वर दयाल, थाना मैगलगंज शामिल रहे। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से कानून का भय अपराधियों में बना रहता है और आम जनता का पुलिस पर भरोसा मजबूत होता है।
पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वारंटी, वांछित एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाएं और न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अपराधी को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा और जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
